W parku logistycznym MDC² Park Gliwice powstaje zewnętrzna siłownia dla kierowców ciężarówek, realizowana we współpracy z Fundacją Truckers Life.

Pierwsza w Polsce zewnętrzna siłownia pod patronatem Fundacji Truckers Life w komercyjnym obiekcie logistycznym MDC² Park Gliwice.

MDC² to działający na polskim rynku deweloper powierzchni magazynowych i logistycznych budowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

MDC² Park Gliwice to nowoczesny park magazynowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu autostrad A4 i A1 w Gliwicach na Górnym Śląsku.

Truckers Life to fundacja, która promuje zdrowy styl życia i walczy o poprawę warunków pracy kierowców ciężarówek w całej Europie.

Kierowcy stanowią ważne ogniwo w łańcuchu logistycznym, a MDC² zwraca uwagę na ich dobrostan w ramach szeroko rozumianej strategii ESG.

W myśl opracowanej koncepcji MDC² uruchamia w swoim komercyjnym obiekcie logistycznym pierwszą w Polsce siłownię realizowaną we współpracy z Truckers Life.

Jednym z kluczowych założeń Fundacji Truckers Life jest budowa zewnętrznych siłowni na parkingach i w miejscach postoju. Dzięki MDC² po raz pierwszy w Polsce możemy uruchomić siłownię w zamkniętym obiekcie logistycznym - mówi Dagmara Trusewicz, prezes Fundacji Truckers Life.

- To nowość na rynku. Razem z MDC² otwieramy nowe możliwości dla kierowców, dla których teren centrum logistycznego jest codziennym miejscem odwiedzin. Jest to dla nas niezmiernie ważne, aby kierowca także w miejscu oczekiwania na załadunek i rozładunek mógł mieć także dostęp do różnego rodzaju udogodnień, które ułatwią mu ten czas oczekiwania - mówi Dagmara Trusewicz. - Razem z MDC² podnosimy jakość pracy tej grupy zawodowej - dodaje.

mat. Truckers Life

Strefa Rest&Move w gliwickim parku

Na terenie gliwickiego obiektu powstanie unikatowa strefa relaksu i sportu pod nazwą Rest&Move. W ramach tej koncepcji powstaną strefa sportowa, w tym: siłownia, boisko typu multisport oraz miejsca do odpoczynku otoczone nasadzeniami gwarantującymi bioróżnorodność i zdrowe powietrze. Zasadzone zostaną naturalne łąki kwietne, nieopodal terenu stanie pasieka, którą będą zarządzać lokalni bartnicy. Ideą projektu „Rest&Move” jest promocja zdrowego stylu życia i poprawa warunków pracy wszystkich korzystających z obiektów magazynowych dewelopera.

Dla nas ESG to DNA biznesu, który prowadzimy. Zachęcamy także naszych partnerów i najemców do stosowania zrównoważonych praktyk. Niesłychanie ważną częścią strategii społecznej odpowiedzialności jest poprawa bezpieczeństwa dostaw. W znacznej mierze zależy ono od dobrostanu kierowców, przemierzających za kółkiem tysiące kilometrów – mówi Magdalena Cieliczko, Head of Marketing, MDC².

- Pierwsza w Polsce zewnętrzna siłownia pod patronatem Truckers Life w naszym obiekcie w Gliwicach otwiera szeroką i długoterminową współpracę z fundacją. Razem będziemy promować zdrowy styl życia tej grupy zawodowej. Razem też chcemy wychodzić poza standardy, dlatego nasze działania będą obejmować między innymi organizację wydarzeń na terenie siłowni i edukację dotyczącą zapewnienia zdrowia osobie prowadzącej pojazd ciężarowy - dodaje Magdalena Cieliczko. - Działania ukierunkowane na dobrostan kierowców będą prowadzone z zachowaniem synergii organizmu, jakim jest centrum logistyczne, dlatego włączeni w nie zostaną nie tylko kierowcy samochodów ciężarowych, ale także pracownicy parku magazynowego.

