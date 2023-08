LCube uzyskał pozwolenie na budowę parku przemysłowo-magazynowego w Mszczonowie.

Deweloper magazynowy LCube otrzymał pozwolenie na budowę dla kolejnej swojej inwestycji - LCube Mszczonów.

Zatwierdzony projekt zakłada budowę parku przemysłowo-magazynowego o powierzchni ok. 31,5 tys. mkw. na działce o powierzchni blisko 8 ha.

Nowy park przemysłowo-magazynowy LCube znajdować się będzie w dobrze skomunikowanej lokalizacji, praktycznie z bezpośrednim wjazdem z trasy S8 (poprzez ulicę Wspólną), łączącej północny wschód z południowym zachodem kraju.

Położona w centralnej Polsce miejscowość Mszczonów znajduje się około 50 km od Warszawy, do której prowadzi bezpośrednio droga S8 z dogodnymi połączeniami z autostradą A2, czy drogą ekspresową S17.

- Strategiczne położenie na szlakach komunikacyjnych sprawia, że jest to lokalizacja budząca duże zainteresowanie zarówno branży logistycznej, jak i firm dystrybucyjnych. Swoje magazyny centralne czy regionalne ma w okolicy wiele firm handlowych, jak i operatorów logistycznych – mówi Adrian Biesaga, członek zarządu LCube.

LCube ma w Mszczonowie możliwość wybudowania budynku o wysokości do 40 m i zapewnienia przyłącza elektroenergetycznego o mocy przyłączeniowej 2,5 MW, z możliwością jej zwiększenia, co może być atutem dla firm zainteresowanych w pełni zautomatyzowanym magazynem, chłodnią, mroźnią czy halą produkcyjną. Deweloper zakłada także, że wszystkie nowe obiekty, w tym LCube Mszczonów będą przygotowywane w taki sposób, by spełniać wymogi certyfikatu BREAAM na poziomie Excellent.

Projekt przewiduje wzmocnioną konstrukcję dachu umożliwiającą montaż instalacji fotowoltaicznej. Dzięki dużej mocy przyłącza mamy też możliwość zainstalowania pomp ciepła. Stawiamy na szeroką paletę rozwiązań ekologicznych, które przyczynią się do zmniejszenia opłat eksploatacyjnych naszych najemców. Kwestie związane z ekologią, czy szerzej ze strategią ESG, którą jako deweloper mamy już w pełni zaimplementowaną, są obecnie coraz ważniejsze dla naszych najemców i chcemy w tym kierunku rozwijać nasze kolejne projekty – dodaje Dominik Łoś, Head of Leasing w LCube.

LCube różnicuje portfolio magazynów

LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. mkw.), poprzez średnie magazyny (50 tys. mkw.) po tradycyjne big box-y w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. mkw,).

Poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, deweloper chce by znakiem rozpoznawczym firmy były takie działania jak skupienie się na potrzebach najemców i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju.

Jak podkreśla deweloper wszystkie obiekty wybudowane przez LCube będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, a spółka stworzyła już własną strategią ESG.

