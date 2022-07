W Pabianicach Neonet ma nowe centrum logistyczne

Ogólnopolska sieć sprzedaży Neonet posiada obecnie niemal 300 sklepów oraz dwa sklepy internetowe - Neonet.pl i neo24.pl.

Nowe centrum logistyczne ma umożliwić dalszy rozwój spółki.

Nowe centrum logistyczne w Pabianicach zlokalizowane zostało w Panattoni Park Pabianice, przy ulicy Logistycznej 7. Powierzchnia magazynowa obiektu wynosi 44 tys. mkw, a przestrzeń biurowa 1,4 tys. mkw. Za budowę obiektu odpowiadała firma Panattoni. Całość powierzchni magazynowej została podzielona na sekcje regałów paletowych wysokiego składowania, regałów półkowych oraz składowania w blokach, przeznaczoną na sprzęt AGD i telewizory. Obiekt został także wyposażony w nowoczesne systemy przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz monitoring CCTV.

- Sprawnie funkcjonująca logistyka w omnichanelowej sieci sprzedaży to warunek umożliwiający realizację strategii rozwoju firmy, dlatego otwarcie nowego centrum logistycznego w Pabianicach to dla nas naturalny krok. Dzięki Panattoni Park Pabianice zyskaliśmy dodatkową przestrzeń magazynową oraz możemy usprawnić nasz proces dystrybucji – komentuje Paweł Markiewicz, Dyrektor Pionu Logistyki Neonet.

- W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej stawiamy na budowanie przewag konkurencyjnych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Dlatego inwestycja, taka jak firmy Neonet w Pabianicach cieszy nas podwójnie. Nasz nowy inwestor, uznana marka na rynku sprzedaży sprzętu AGD, RTV i IT utworzyła nowoczesne centrum dystrybucyjno-logistyczne, które sprosta aktualnym wymaganiom rynku e-commerce. Zaawansowanie technologiczne inwestycji wartej blisko 100 milionów złotych jednocześnie pozwoliło na stworzenie blisko 150 nowych miejsc pracy, co pozytywnie wpłynie na lokalny rynek. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami kolejnych inwestycji firmy w regionie – mówią Marek Michalik i Agnieszka Sygitowicz, Zarząd Łódzkiej SSE.

Obiekt przyjazny środowisku

Centrum logistyczne Neonet zlokalizowane w Panattoni Park Pabianice zostało dostosowane do standardów z zakresu dbałości o środowisko naturalne. Obiekt został poddany procesowi certyfikacji BREEAM – jednej z najczęstszych metod oceny ekologiczności budynków i otrzymał ocenę VERY GOOD. W obiekcie zostały zastosowane oświetlenie LED oraz czujniki zmierzchu sterujące oświetleniem zewnętrznym, a także duże okna zwiększające dopływ światła naturalnego. Magazyn posiada także systemy inteligentnego zarządzania energią oraz armaturę wyposażoną w tryb zmniejszający zużycie wody. Wokół obiektu powstały także zwiększające bioróżnorodność łąki kwietne i nasadzenia drzew oraz krzewów, a także zamontowano domki dla ptaków i owadów. By zapewnić możliwość ekologicznego dojazdu do centrum logistycznego, przygotowano stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki rowerowe.

- Branża marketów elektronicznych rośnie błyskawicznie, napędzana przez stały wzrost konsumpcji w segmencie rynku małych i dużych urządzeń elektronicznych oraz AGD. Dla różnych sieci dostarczyliśmy już ponad milion mkw. Nasze doświadczenie w obsłudze tej branży, a także aktywność na strategicznie położonym rynku Polski Centralnej czyni z nas idealnego partnera dla realizacji projektów o zasięgu ponadregionalnym. Cieszy nas, że sieć Neonet dostrzegła we współpracy z Panattoni szansę na kolejny krok w rozwoju na krajowym rynku i wierzymy, że nie jest to nasza ostatnia współpraca – wyjaśnia Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni.

Panattoni Park Pabianice spełnia standardy dla przestrzeni magazynowych oraz wspiera ekologiczne rozwiązania dla biznesu. Otwarcie nowego magazynu to ważny krok w rozwoju sieci Neonet. Pozwala on na jeszcze sprawniejsze realizowanie operacji logistycznych w zakresie przyjęć, składowania oraz wydawania towarów dla klientów we wszystkich kanałach sprzedaży.