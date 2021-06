W Robakowie może powstać magazyn lub zakład produkcyjny. Przetarg na atrakcyjną działkę tuż, tuż

Region Poznania stanowi ważny punkt na logistycznej i produkcyjnej mapie Polski. Wciąż jednak w okolicach stolicy Wielkopolski trafiają się okazje inwestycyjne w postaci dobrze skomunikowanych terenów. Do takich należy działka w Robakowie, którą wystawiła na sprzedaż spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie. Przetarg odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 12.

Położenie geograficzne Poznania oraz dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa otwierają szereg możliwości biznesowych nie tylko na skalę krajową, ale również międzynarodową.

Bliskość autostrady A2 - głównego korytarza tranzytowego z Europy Zachodniej na wschód - zapewnia szybkie i wygodne połączenie z centrum Polski. Z kolei jadąc na zachód, autostrada A2 łączy się z niemiecką A12 prowadzącą, m.in. do Berlina.

Atrakcyjne położenie docenili już deweloperzy magazynowi. Pod Poznaniem zainwestowali: Panattoni, Prologis, Segro, GLP, Logicor i P3. Nowoczesne obiekty przyciągają najemców z wielu branż - od szeroko pojętej produkcji po e-commerce, a zdaniem ekspertów poznański rynek magazynowy okazał się najgorętszym w I kwartale br. pod względem popytu. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2021 roku w rejonie Poznania wynajęto rekordową liczbę metrów kwadratowych. Dalszemu rozwojowi rynku sprzyja bardzo dynamiczny rozwój handlu internetowego i dążenia do skrócenia łańcuchów dostaw, co z kolei przełoży się na intensywne poszukiwania jak najlepszych lokalizacji na prowadzenie działalności logistycznej czy produkcyjnej.

Działka w Robakowie mostem dla efektywnego biznesu

Na dość dobrze zagospodarowanej mapie logistycznej okolic położonych na południe od Poznania znajdują się jeszcze prawdziwe „perełki” lokalizacyjne - atrakcyjnie usytuowane tereny inwestycyjne pod produkcję, składy lub obiekt magazynowy. Do takich zaliczyć należy działkę o powierzchni 25 ha wystawioną na sprzedaż przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Teren inwestycyjny jest zlokalizowany w miejscowości Robakowo w gminie Kórnik, w bliskiej odległości od drogi S11 (węzeł Koninko) oraz węzła Krzesiny, łączącego drogę S11 z autostradą A2. Bliskość i łatwy dostęp do autostrady sprawi, że będzie to jedno z najlepszych miejsc w Polsce do rozwoju działalności biznesowej. Cena wywoławcza wynosi 35 mln zł netto.

