W tym segmencie Śląsk pobił wszystkie regiony w Polsce

Produkcja potrzebuje magazynów

- Oznacza to, że jest bardzo duże zainteresowanie magazynami zarówno ze strony inwestorów, jak i klientów - podkreślała podczas Property Forum Śląsk Aurelia Rachtan, Senior Development Manager, Panattoni.

W 2021 roku 70 proc. powierzchni magazynowej wynajętej na Śląsku przez Panattoni trafiła do klientów produkcyjnych. Wiele z tych umów dotyczyło potężnej powierzchni na 30-40 tys. mkw.

- Mimo pandemii produkcja się rozwijała. Wielu klientów otwierało nowe oddziały w Polsce, przeprowadzając się z Czech lub innych europejskich lokalizacji - mówiła Aurelia Rachtan.

Swój udział w wynajętej powierzchni produkcyjnej mieli też lokali klienci z branży produkcyjnej.

Rynek magazynowy na Śląsku szybko rośnie

Jak podawało Axi Immo, w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. deweloperzy dostarczyli ok. 250 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, co przyczyniło się do zwiększenia całkowitych zasobów rynku na Górnym Śląsku do 3,8 mln mkw. (+16 proc. r/r) i umocnienia drugiej pozycji w Polsce.

Całkowity wolumen najmu na górnośląskim rynku magazynowym na koniec czerwca 2021 r. osiągnął wynik 552 tys. mkw. (+39,1 proc. vs I poł. 2020 r.).