Europejski lider logistyki kontraktowej zadebiutował w Warszawie z własnym Control Tower. IDEO by ID Logistics zarządza przepływem towarów w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym.

Jeden z europejskich liderów w branży logistyki kontraktowej - ID Logistics – debiutuje w Polsce z nową spółką.

IDEO by ID Logistics z siedzibą w Warszawie pełni rolę europejskiego Control Tower dla przepływów towarów w transporcie drogowym, kolejowym i multimodalnym.

Na rynku logistycznym projekt nie ma sobie równych

Zarządzający są dumni, że w Polsce nie ma projektu logistycznego na porównywalną skalę.

Know-how w zakresie logistyki 4PL, doskonałość operacyjna i innowacyjność sprawiają, że możemy wspierać klientów w budowie przewagi konkurencyjnej i przygotowaniu się do nadchodzących wyzwań – mówiła Magdalena Lubańska-Wiśniewska, dyrektor zarządzająca IDEO by ID Logistics.

Założona przez ID Logistics spółka IDEO by ID Logistics z siedzibą w Warszawie jako Control Tower odpowiada za monitorowanie, planowanie i realizację przepływów towarów między fabrykami a centrami dystrybucji w całej Europie.

Projekt dotyczy trzech linii produktowych Danone: produktów mlecznych, pochodzenia roślinnego i żywienia specjalistycznego. Warszawskie Control Tower rozpoczęło obsługę operacyjną w lipcu 2022 r., od zarządzania przepływami w transporcie drogowym dla produktów Danone we Francji. Do połowy przyszłego roku spółka rozszerzy zasięg swojej działalności o zarządzanie przepływami towarów dla wszystkich oddziałów Danone w 44 krajach Europy, zarówno w transporcie drogowym jak i kolejowym. W ramach sieci obejmującej 96 punktów załadunku i 81 punktów dostaw będzie realizowanych 150 tys. zamówień rocznie. ID Logistics by IDEO ma też odpowiadać za pozyskanie i obsługę innych firm z branży FMCG.

W przyszłości firma ma ambicje być dostawcą, który połączy producentów bezpośrednio z sieciami handlowymi tak, by łańcuch dostaw był objęty jednym, wspólnym łańcuchem informacyjnym. Kto wie - być może w niedalekiej przyszłości współpraca między uczestnikami rynku sprawi, że system będzie aż tak doskonały, że potrzeby każdego centrum handlowego będą spływały bezpośrednio do IDEO, a spółka natychmiast będzie uzupełniała braki towarowe w konkretnym centrum handlowym.

ID Logistics w Polsce obsługuje między innymi największego lidera branży e-commerce.

Dla naszego klienta uruchomiliśmy cztery magazyny dla produktów non-sortable oraz hazmat. Te centra dystrybucji są zlokalizowane w okolicach Wrocławia, Gorzowa Wielkopolskiego oraz w Zgorzelcu - mówi Yann Belgy, dyrektor zarządzający ID Logistics Polska.

Lokalne centra logistyczne to przyszłość

Sytuacja panująca na świecie sprawiła, że wśród producentów dóbr konsumpcyjnych rośnie w siłę model działania 4PL. To nowatorska metoda, która polega na oddelegowaniu zarządu wszystkimi operacjami logistyczno-transportowymi do wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która we własnym zakresie integruje niezbędne ogniwa kompletnego łańcucha dostaw. Firma taka dostarcza wszystkie niezbędne elementy dla skutecznego łańcucha dostaw: począwszy od systemów IT i koordynację, aż po przeprowadzanie transakcji. Odpowiada za kontakty z dostawcami wszystkich usług, niezbędnych do zaistnienia tych procesów, jednocześnie pozostając całkowicie na zewnątrz. Firma 4PL jest dla producenta zarówno partnerem zarządzającym jak i wykonawcą, a ponieważ jest firmą niezależną od podmiotów wykonujących poszczególne usługi – jak przewoźnicy towarów czy operatorzy 3PL – toteż oferuje klientom pełną transparentność w zakresie prowadzonych procesów i kosztów.

W trudnych dla logistyki czasach spółka IDEO by ID Logistics planuje do I kw. 2023 przejąć odpowiedzialność za wszystkie sekcje obsługi klienta Danon. Deklaruje także, że już w przyszłym roku do jej planów obsługi wejdzie kolejny duży klient. Ale najmocniejszy rozwój spółka planuje na rok 2024, kiedy chce zaoferować rynkowi pełną obsługę dla każdej firmy z dowolnej branży.

Polska to dobre miejsce dla biznesu

Dla ID Logistics Polska jest jednym z najważniejszych rynków. Grupa ceni sobie nie tylko położenie Polski, ale także doskonałe wyszkolenie kadr, znajomość języków obcych i otwartość na innowacje. Liderów logistyki kontraktowej rozwija programy budujące zaangażowanie i kreatywność swoich zespołów. Średnie doświadczenie pracowników firmy to 10 lat i więcej. Zdaniem szefowej warszawskiej spółki Ideo dziś na rynku logistycznym kadry potrafiące sprawnie działać, znając specyfikę transportu, mówiące w kilku językach to duża wartość dodana, a firma deklaruje, że na ten moment nie ma żadnej rotacji personelu.

Pracownicy centrów dystrybucyjnych firma sami wprowadzają potrzebne usprawniania i zmiany. Firma organizuje konkurs na najbardziej innowacyjny projekt w zakresie zarządzania magazynami. Projekty zwycięzców usprawniają pracę w jej halach.

- Zachęciliśmy pracowników do poszukiwania rozwiązań, które zwiększą efektywność procesów logistycznych, podniosą jakość, poprawią ergonomię pracy i zoptymalizują koszty. Konkurs jest doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk między magazynami. Pokazuje też, co jest ważne dla pracowników i co możemy zmienić, aby poprawić i usprawnić procesy zarządzania i operacji. Pracownicy przedstawili wiele ciekawych rozwiązań i autorskich pomysłów. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, za ich zaangażowanie, otwartość na zmiany i niezwykle kreatywne podejście - mówi Piotr Krasoń, project manager, ID Logistics Polska.

Najlepsi dla największych

IDEO to przedsięwzięcie joint venture, prowadzone przez ID Logistics i Danone. Firma została założona w 2014 r. we Francji i działa jako dostawca usług logistycznych w formule 4PL. Specjalizuje się w zarządzaniu przepływami towarów w transporcie kolejowym, drogowym i multimodalnym w całej Europie. Jej siedziba główna i jednocześnie Control Tower zlokalizowana jest w Saint Priest k/Lyonu. Od początku działalności zarządza przepływami w łańcuchu dostaw dla dywizji Waters Danone i innych klientów FMCG. W Polsce ID Logistics zarządza obecnie 9-cioma centrami dystrybucyjnymi. Jest światowym liderem w dziedzinie e-commerce B2C, dla sieci handlowych, min. Cerrefour i E.Leclerc, obsługuje firmy kosmetyczne, takie jak Super-Pharm, a także dostawców FMCG, takich jak PepsiCo czy Lindt&Sprungli.

Tylko w tym roku ID Logistics otworzył nowy magazyn dla sieci handlowej Carrefour i przygotowuje się do otwarcia kolejnego, o powierzchni 26 tys. mkw., zlokalizowanego w Nadarzynie.

ID Logistics Polska S.A.

W Polsce ID Logistics zarządza 15 centrami logistycznymi, z zatrudnieniem na poziomie ponad 5 tys. osób. Firma jest jednym z największych pracodawców w logistyce kontraktowej i jednocześnie jednym z najlepszych pracodawców w branży logistycznej.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics oraz wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail spożywczy i specjalistycznych sieci handlowych, FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl