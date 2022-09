Na warszawskim Żeraniu, na terenie należącym do OKAM, przybywa najemców. Do grona dotychczasowych dołączyło pięć kolejnych. Zajmą łączną powierzchnię ok. 1 500 mkw.

Na warszawskim Żeraniu, na terenie należącym do OKAM, przybywa najemców.

Do grona dotychczasowych dołączyło pięć kolejnych m.in.: sklepMEDICUS.pl i Fresh Group, a także firmy z branży medycznej, eventowej oraz poligraficznej, które przy ul. Jagiellońskiej 88 zajmą łączną powierzchnię ok. 1 500 mkw.

Największy wynajęty metraż w ramach jednej z umów przekracza 500 mkw. z przeznaczeniem na działalność magazynową, jak i biurową.

W oparciu o podpisaną umowę najmu część nieruchomości należącej do OKAM będzie zajmować najemca działający w obszarze e-commerce: sklep internetowy sklepMEDICUS.pl, świadczący działalność związaną ze sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Ten najemca, na cel aranżacji przestrzeni biurowej, jak i magazynowej, zajmie łącznie 522 mkw. powierzchni (468 mkw. z przeznaczeniem na magazyn oraz 54 mkw. na biuro).



Do grona najemców dołączają także firmy z branży reklamowo-eventowej i targowej, m.in.: agencja reklamowa Fresh Group podpisała kolejną umowę na wykorzystanie 304 mkw.



Witamy w gronie najemców kolejne firmy z takich branż jak farmaceutyka czy sektor reklamowy. Nowi klienci to dowód na to, że nieruchomość OKAM na Żeraniu dostosowana jest do potrzeb różnych podmiotów. Kompleks ma dobrą lokalizację z szybkim dostępem do ścisłego centrum stolicy, rozbudowaną komunikacją miejską i infrastrukturą drogową. Są tu przestronne parkingi, a przede wszystkim niestandardowe i multifunkcjonalne powierzchnie. Nasza oferta ma liczne atuty także ze względu na jej elastyczność w zakresie czasu trwania umowy. Miejsce dla siebie znajdzie u nas zarówno urząd, NGO, jak i firma z branży produkcyjnej. Mimo, że grono najemców powiększa się w szybkim tempie, wciąż mamy do dyspozycji przestrzeń dla kolejnych podmiotów o dowolnym profilu działalności, gdyż jesteśmy w stanie sprostać ich oczekiwaniom - podkreśla Arie Koren, CEO OKAM City oraz Prezes Zarządu OKAM Capital.

Należący do OKAM kompleks na Żeraniu obejmuje 62 hektarowy teren, na którym w przeszłości działała Fabryka Samochodów Osobowych. Żerań posiada bliski dostęp do trasy ekspresowej S8, ale także dobry dojazd do centrum Warszawy. Własna bocznica kolejowa to wyróżnik działki - nie ma drugiej takiej lokalizacji w skali stolicy.



Do listy najemców nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej dołączyła niedawno Fundacja Habitat for Humanity Poland i m.in. dwie firmy specjalizujące się w produkcji artykułów metalowych. Wcześniej powierzchnię wynajął producent frontów meblowych Nesting Polska czy FineTech Construction, warszawska Izba Administracji Skarbowej i operator intermodalny LOCONI Intermodal.

Na terenie należącym do OKAM nadal dostępna jest przestrzeń do wynajęcia. Na kolejnych najemców czekają hale magazynowe i produkcyjne o powierzchniach od 100 mkw., przestrzenie biurowe w zróżnicowanych metrażach od 20 do 1 000 mkw. czy place ekspozycyjne, powierzchnie reklamowe oraz obiekty na plany filmowe, eventy i sesje zdjęciowe.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl