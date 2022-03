Warszawski Poleczki Park utrzymuje zaufanie firmy ILF

W renegocjacjach najemcę, podobnie jak poprzednio, wspierała firma JLL.

Wielofunkcyjny kompleks Poleczki Park zlokalizowany jest na Ursynowie i należy do warszawskiego portfolio UBM Development Polska.

ILF zajmuje ponad 4,6 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz dodatkową niewielką przestrzeń magazynową.

Poleczki Park to kompleks biurowy składający się z sześciu budynków klasy A z łącznie 83 tys. mkw. powierzchni biurowej. Poleczki Park to również szeroko rozwinięta oferta handlowo-usługowa, która obejmuje m.in. restauracje i kawiarnie, przedszkole, hotel oraz pocztę. Dla użytkowników kompleksu przygotowano wiele udogodnień takich, jak specjalny shuttle bus, paczkomat, stacja rowerów miejskich czy myjnia samochodowa. W Poleczki Park znajduje się wielopoziomowy parking, który pomieści 3tys. pojazdów. Na terenie inwestycji zaaranżowano także zielone przestrzenie wspólne, jak np. teren wokół fontanny i stawu oraz taras przy kawiarni, które zapewniają najemcom komfortowe miejsce nie tylko do pracy i spotkań biznesowych, ale też do odpoczynku i relaksu.

- Poleczki Park to komfortowy i w dużej mierze samowystarczalny kompleks biznesowy, który pozwala na dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb jego użytkowników. Nasza dbałość o zrównoważony charakter tej inwestycji, potwierdzona certyfikatem LEED na poziomie Gold, sprawia, że obiekt ten spełnia coraz bardziej zdecydowane oczekiwania najemców w tym zakresie. Cieszę się, że spółka ILF pozytywnie oceniła naszą dotychczasową współpracę i zdecydowała się na jej przedłużenie na kolejne lata - mówi Małgorzata Kowalczyk, Leasing and Property Manager, UBM Development Polska.

Budynek Warsaw, w którym znajduje się biuro ILF, usytuowany jest przy ul. Osmańskiej 12, czyli zaledwie ok. 10 minut jazdy samochodem od Lotniska Chopina oraz ok. 30 minut od stacji PKP Warszawa Centralna. Położenie w południowej części stolicy, w niedalekiej odległości od ul. Puławskiej oraz bezpośrednim sąsiedztwie dróg ekspresowych S2 i S79, jak i przystanków komunikacji publicznej, powoduje, że biurowiec jest dobrze skomunikowany.

- Położenie Poleczki Park w południowo-zachodniej części Warszawy, blisko lotniska i ważnych węzłów komunikacyjnych wpisuje się dobrze w potrzeby firmy inżynierskiej, takiej jak ILF. Dobrze przemyślana infrastruktura wchodząca w skład inwestycji UBM wraz z elastycznym podejściem wynajmującego do realizacji zmieniających się potrzeb najemców – to aspekty pozwalające temu kompleksowi na skuteczne konkurowanie z nowszymi obiektami. Cieszę się, że pracownicy ILF Consulting Engineers Polska wciąż mają tu komfortowe środowisko pracy, a my mogliśmy pomóc w procesie przedłużenia umowy najmu - komentuje Martyna Jóźwik, Młodszy Konsultant w biurze JLL w Warszawie.