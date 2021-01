Wartość inwestycji obsłużonych przez PAIH wzrosła o 10 proc. w 2020 roku

W 2020 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) obsłużyła blisko 200 inwestycji zagranicznych. Łączna wartość wspieranych projektów do końca roku zbliżyła się do 9 mld euro. PAIH podsumowała ubiegły rok.

- Widzimy już dziś, że 2021 rok przyniesie kolejne szanse. Pracujemy intensywnie nad nowymi narzędziami wsparcia i przygotowujemy się na różne scenariusze związane z pandemią - mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. Prezes PAIH.

Do końca 2020 roku PAIH obsłużyła blisko 200 projektów inwestycyjnych, których łączna wartość była o prawie 10 proc. wyższa w stosunku rocznym i wyniosła ponad 8,5 mld euro (tj. prawie 40 mld zł). Pod względem wartości inwestycji największymi graczami są m.in. Korea Południowa i Stany Zjednoczone. Najwięcej projektów dotyczy branży nowoczesnych usług dla biznesu (44), elektromobilności (18) i branż motoryzacyjnej oraz R&D (po 15).

Jeśli chodzi o projekty, które ulokowały się w Polskiej Strefie Inwestycji w pierwszej połowie 2020 roku, za 75 proc. całkowitej ich liczby odpowiadały polskie firmy. Także w portfolio PAIH firmy zarejestrowane w Polsce stanowią istotną grupę. Najbardziej intensywny, obfitujący w rozmowy z inwestorami zagranicznymi był jednak ostatni kwartał 2020 r., a efekty tych działań będą widoczne już w pierwszym kwartale nowego roku.

W 2020 roku na koncie PAIH było 58 zakończonych projektów (w porównaniu do 56 w roku 2019). Ich wartość to ponad 2,7 mld euro (tj. ponad 12 mld zł).

- Agencja podejmuje kroki zmierzające do maksymalnego wykorzystania przewag konkurencyjnych i przyciągnięcia do Polski inwestycji o dużym potencjale. Bazując na danych historycznych, prognozach i pogłębionych analizach sektorowych wyróżniliśmy priorytetowe branże dla polskiej gospodarki w ramach przyciągania BIZ. To chociażby biofarmaceutyka, medtech, elektromobilność, elektronika czy lotnictwo i obrona. Ale też zaawansowane chemikalia, czyli synergiczny sektor dla biofarmaceutyki i medtech oraz branża ICT, będąca kołem napędowym dla R&D - wylicza Grażyna Ciurzyńska.

Największą pod względem wartości inwestycją, którą wspierała w minionym roku PAIH, był nowy region data center firmy Microsoft. To pierwsze takie centrum danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród zaawansowanych technologicznie inwestycji są również centra badawczo-rozwojowe spółki GFT w Łodzi i Poznaniu. Inwestor do końca 2021 roku planuje zatrudnić tam ponad 200 deweloperów IT. Część zrekrutowanych specjalistów już wzmocniła GFT w Polsce i tworzy obecnie ok. 850-osobowy zespół. PAIH obsłużyła również realizację: centrum usług biznesowych Alcon, centrum B+R Hyland, zakładów produkcyjnych Weber-Stephen, Monosol Poland i Jøtul AS. Co istotne, w związku z inwestycjami BIZ rośnie odsetek wysokojakościowych miejsc pracy, zwłaszcza tych z obszaru R&D.