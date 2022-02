White Star Logistics buduje nowe centrum logistyczne w Raszynie

W ramach inwestycji, której komercjalizacja rozpoczęła się na początku roku powstaną trzy budynki realizowane etapami.

W ramach projektu powstanie hala A o powierzchni 25 394 mkw., Hala B z powierzchnią 18 077 mkw. oraz nieco mniejsza Hala C o wielkości 11 455 mkw.

Jak deklaruje deweloper - minimalny możliwy do utworzenia moduł to około 1,2 tys. mkw .

- Dzięki swojemu położeniu, Raszyn to bardzo popularna lokalizacja logistyczna na południowo-zachodnich przedmieściach Warszawy, gdzie inwestycje magazynowe powstają nieprzerwanie od wielu lat. Nasz zespół doskonale zna ten rynek i jego zalety, dlatego liczymy na szybką komercjalizację całego projektu - mówi Bartosz Szewczyk, Managing Partner w White Star Real Estate.

Park logistyczny w Raszynie który realizuje White Star Logistics położony jest bezpośrednio przy węźle S8 i w niedalekiej odległości od autostrady A2, oraz będącej na ukończeniu trasy S2, czyli części Południowej Obwodnicy Warszawy.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nasza inwestycja w Raszynie budzi duże zainteresowanie wśród potencjalnych najemców. Prowadzimy rozmowy, które wkrótce powinny zaowocować podpisaniem pierwszych umów. Prawdopodobnie, pierwszy skomercjalizowany zostanie budynek B, który jest położony centralnie na planach parku, co zapewni nam największą elastyczność, przy realizacji kolejnych etapów. Mamy zespół dysponujący wieloletnim doświadczeniem w takich projektach i chcemy optymalnie wykorzystać atuty naszej inwestycji, by zapewnić maksymalny komfort i dobre warunki naszym przyszłym najemcom – dodaje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

Centrum logistyczne w Raszynie będzie łączyć powierzchnie typu BIG BOX i małe moduły typowe dla logistyki miejskiej i produkcji (SBU – Small Business Unit), w których istotną część będzie stanowiło zaplecze biurowe. Oprócz standardowych parametrów, charakterystycznych dla powierzchni magazynowej klasy A, centrum będzie wyposażone min. w nowoczesne oświetlenie LED-owe, stacje ładowania aut elektrycznych i jak każda inwestycja realizowana przez White Star Logistics, będzie posiadała certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej very good.

Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych lokalizacjach w Polsce, a w pierwszych 3 latach w ramach wspólnego przedsięwzięcia White Star Real Estate i Bain Capital Credit zamierza zrealizować w Polsce osiem do dziesięciu projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. mkw. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.