White Star Logistics ma pozwolenie na budowę I etapu w podwarszawskiej inwestycji magazynowej w Nowym Koniku.

White Star Logistics, wspólne przedsięwzięcie White Star Real Estate i Bain Capital Credit, otrzymało pozwolenie na budowę pierwszego etapu w przygotowywanym do realizacji parku przemysłowo-logistycznym w Nowym Koniku pod Warszawą.

Hala B, która powstanie jako pierwsza z planowanych 4 budynków, będzie miała powierzchnię ponad 21 tys. mkw., zaś cały kompleks docelowo będzie liczył ponad 76 tys. mkw.

W ramach projektu w Nowym Koniku powstanie Hala B o powierzchni 21 419 mkw., Hala A z powierzchnią 26 933 mkw. oraz Hala C o wielkości 18 145 mkw.

Dodatkowo w Nowym Koniku ma powstać również hala SBU o powierzchni 9 843 mkw.

Jak deklaruje deweloper - minimalny możliwy do utworzenia moduł to około 1 400 mkw . Rozpoczęcie prac przygotowawczych i budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku, co oznacza, że zakończenie budowy I etapu w White Star Logistics Warszawa Nowy Konik nastąpi na przełomie III i IV kw 2023 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę dla pierwszego z obiektów w ramach parku logistycznego w Koniku Nowym, zbiega się w czasie z planowanym wkrótce oddaniem węzła Warszawa-Wschód (dawniej Zakręt) Nowy fragment drogi połączy węzeł Warszawa-Wschód z węzłem Lubelska, czyli przecięciem dróg S2 i S17 z autostradą A2. Dokończenie tego fragmentu obwodnicy stolicy, umożliwi też wjazd od nowej inwestycji White Star Logistics, do Warszawy od strony wschodniej drogą krajową nr 2 (DK2).

- Zaletą naszego projektu, choć na pewno nie jedyną, jest lokalizacja w odległości zaledwie 3 km od nowego węzła autostrady A2 Nowy Konik oraz 4 km na wschód od Warszawy. Dodatkowo blisko położone osiedla mieszkaniowe, jak i dogodny dojazd do inwestycji, zapewnia najemcom dobrą dostępność do pracowników - mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate (WSRE).

Lokalizacje blisko autostrad, ale również z dobrą komunikacją z centrami miast, są szczególnie poszukiwane przez logistykę, bo mogą łączyć zarówno funkcje magazynów centralnych z funkcją magazynów ostatniej mili. Dzięki lokalnym uwarunkowaniom w Nowym Koniku, niewykluczone jest tam również prowadzenie lekkiej produkcji, lub łączenie funkcji magazynowych z elementami małych „showroomów”. Prowadzimy obecnie negocjacje z potencjalnymi najemcami. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy z budynków zostanie wynajęty nie jednemu, a raczej kilku najemcom – dodaje Urszula Rasmussen.

Nie tylko magazyny

W inwestycji White Star Logistics Warszawa Nowy Konik, obok wysokiej jakości powierzchni magazynowo produkcyjnym klasy A, powstanie także nowoczesne zaplecze biurowe. Projekt wyróżniać się będzie ekologicznymi rozwiązaniami, które minimalizują ślad węglowy obiektu. Będą w nich zaimplementowane panele fotowoltaiczne, systemy pozwalające na wtórne wykorzystanie wody i redukcje zużycia energii elektrycznej, oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Miejscowy plan zagospodarowania terenu, w nowych obiektach pozwala nie tylko na magazynowanie, ale także na lekką produkcję. Dodatkowo, budynki będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie very good.

Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych lokalizacjach w Polsce, a w pierwszych 3 latach w ramach wspólnego przedsięwzięcia White Star Real Estate i Bain Capital Credit zamierza zrealizować w Polsce osiem do dziesięciu projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. m2. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.

