White Star z partnerem dokładają magazyny do portfela

Projekty zlokalizowane będą na przedmieściach Warszawy, gdzie obserwuje się wysoki popyt na działalność w zakresie lekkiego przemysłu, handlu (w szczególności e-commerce) oraz magazynowania.

Łączna powierzchnia magazynowa obu projektów wyniesie około 120 tys. mkw.

Wybór terenów pod inwestycje podyktowany był obecnymi wymaganiami rynku i potrzebami najemców.

Firmy dążąc do usprawnienia procesu last mile, czyli ostatniego etapu doręczenia przesyłki do klienta, coraz częściej sięgają po nowoczesne rozwiązania w obrębie technologii magazynowych w dogodnych lokalizacjach umożliwiających sprawną obsługę dużych aglomeracji miejskich.

- Rynek usług logistycznych w Polsce bardzo prężnie się rozwija. Obserwujemy stale rosnący popyt na powierzchnie magazynowe, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie naszej dotychczasowej działalności na rynku logistyki o nową markę, jaką jest White Star Logistics. Działając pod jej szyldem planujemy dalszy rozwój i przyszłą ekspansję w Polsce.. Będą to łącznie cztery nowe lokalizacje w tym roku, a w ciągu najbliższych trzech lat dziesięć do dwunastu centrów logistycznych w atrakcyjnych lokalizacjach w całej Polsce – mówi Bartosz Szewczyk, Managing Partner w White Star Real Estate.

Centra logistyczne są pierwszymi projektami spółki join venture White Star Logistics, której celem jest stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych miejscach w Polsce.

- Cieszymy się, że możemy rozpocząć wspólne przedsięwzięcie, White Star Logistics, tymi dwoma projektami. Mamy nadzieję, że uda nam się zaspokoić rosnący popyt na nieruchomości na polskim rynku logistycznym – mówi Fabio Longo, Managing Director w Bain Capital Credit. - To nasze kolejne europejskie joint venture na rynku nieruchomości, mające na celu zwiększenie naszego portfela w tym regionie.

Warszawa Nowy Konik oraz Warszawa Raszyn to nie tylko nowoczesna przestrzeń logistyczna klasy A. Projekty wyróżniać się będą ekologicznymi rozwiązaniami, które minimalizują ślad węglowy obiektu. Będą w nich zaimplementowane panele fotowoltaiczne, systemy pozwalające na wtórne wykorzystanie wody i redukcje zużycia energii elektrycznej oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W obu lokalizacjach miejscowy plan zagospodarowania terenu pozwala nie tylko na magazynowanie, ale także na lekką produkcję. Dodatkowo, budynki będą certyfikowane BREEM`em na poziomie very good.