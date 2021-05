Więcej dla e-commerce w Hillwood Targówek

- Park Hillwood Targówek położony jest w doskonałej lokalizacji, która zapewni łatwość dojazdu dla pracowników i kontrahentów firmy, a także szybką dystrybucję towarów bezpośrednio do klienta. Jest to szczególnie istotne zwłaszcza dla przedsiębiorstw działających w branży e-commerce, których ilość w ostatnim czasie dynamicznie wzrosła. PRO-LOGIS to firma logistyczna wyspecjalizowana w świadczeniu usług dla branży e-commerce, która potrzebowała zmiany dotychczasowej struktury magazynowej w związku ze wzrostem obsługiwanego wolumenu. Nasza współpraca przy tym projekcie wymagała dokładnej analizy potrzeb i możliwości każdej ze stron oraz zaproponowania długofalowych rozwiązań, które skutkują wieloletnią umową najmu – mówi Hanna Pryczek, Senior Consultant, M4 Real Estate.

PRO-LOGIS to polska firma logistyczna, która dla swoich partnerów tworzy indywidualne pakiety usług logistycznych i magazynowych. W ramach konsolidacji dotychczas wynajmowanej powierzchni powstanie nowy, większy magazyn w pełni dostosowany do obsługi branży e-commerce. W dwóch etapach firma wynajmie łączną powierzchnię 10,5 tys. mkw.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nowy obiekt magazynowy w pełni wpisuje się w realizowaną przez nas strategię rozwoju. Stawiamy na sprawne i kompleksowe realizacje usług dla naszych partnerów, którzy coraz częściej decydują się na przeniesienie swojego biznesu do Internetu. Prowadzenie operacji w magazynie dostosowanym do wymagań branży e-commerce pozwoli nam na zapewnienie jeszcze wyższej jakości oferowanych usług– mówi Jan Bartold, prezes zarządu PRO-LOGIS.

W magazynie wydzielona zostanie strefa kompletacji i pakowania wyposażona w przenośnik rolkowy, stoły do pakowania, automatykę wspierającą proces kompletacji, a także regały wysokiego składowania i regały pickingowe.

- Położenie Parku logistycznego Hillwood Targówek w obrębie miasta odpowiada na potrzeby firm szukających powierzchni magazynowych tzw. ostatniej mili. Powierzchnia magazynowa dla firmy PRO-LOGIS wraz z przestrzenią biurową znajdują się w nowobudowanej hali A, a cała powierzchnia zostanie dostosowana do prowadzonych przez firmę operacji w taki sposób, by odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania najemcy i dostosować powierzchnię do prowadzonych przez niego operacji – mówi Wojciech Dachniewski, Business Development Director Hillwood Polska.