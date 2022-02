Więcej inwestycji, mniej pustostanów. Prologis ma za sobą pracowity rok

Całkowita wielkość portfolio Prologis w Europie to 19,9 mln mkw.

W 2021 firma uruchomiła Prologis Essentials Marketplace.

Całkowita wielkość portfolio w Europie Środkowej to 4,59 mln mkw.

Książę Walii przyznał Prologis Terra Carta Seal

– Czwarty kwartał i cały 2021 rok były rekordowe dla naszej działalności w Europie. Zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne jest rekordowo wysokie, a liczba nowo rozpoczynanych inwestycji, na czele z obiektami typu build-to-suits, rośnie. Czynsze nadal idą w górę, ponieważ pula dostępnej wolnej powierzchni topnieje, a klienci starają się zwiększyć odporność swojego łańcucha dostaw. Dzięki naszej globalnej skali i koncentracji na innowacjach, technologii i danych, zapewniamy wysokiej jakości nieruchomości na najbardziej pożądanych rynkach. Nasz sukces wynika z koncentracji na potrzebach naszych klientów i generowanej przez nas wartości, która wykracza daleko poza nasze nieruchomości – powiedział Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę.

Powierzchnia wynajęta przez Prologis w czwartym kwartale to 930 726 metrów kwadratowych. 303 964 mkw – to wynik nowych umów, a przedłużone kontrakty dały 626 761 mkw. Inwestycje kapitałowe w 2021 r. to m.in. budowa 35 budynków o łącznej powierzchni 762 520 metrów kwadratowych, z czego 38,5 procent stanowiły obiekty typu build-to-suit.

Prologis pod koniec ubiegłego roku kupiło dziewięć budynków o łącznej powierzchni najmu netto 62 978 mkw. oraz cztery działki o łącznej powierzchni 129 004 mkw. Spółka sprzedała jeden budynek o łącznej powierzchni 20 948 mkw. oraz sfinalizowała sprzedaż jednej działki o powierzchni 10 117 mkw.

Firma zakupiła 23 budynki o łącznej powierzchni najmu netto 341 510 mkw, a także 22 działki o łącznej powierzchni 846 670 mkw. Ponadto spółka sprzedała trzy budynki o łącznej powierzchni 134 437 metrów kwadratowych oraz jedną działkę o łącznej powierzchni 10 117 metrów kwadratowych.

Podsumowanie działalności operacyjnej Prologis w Europie Centralnej, fot. mat. Prologis