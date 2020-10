Więcej magazynów pod Warszawą. Nowy grunt w banku ziemi Panattoni

Panattoni nabyło działkę o powierzchni 3,14 hektara gruntu w Jankach, w pobliżu węzła Puchały na trasie S8 (trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.), łączącej Białystok z Wrocławiem (docelowo Kłodzkiem i granicą czeską) przez Warszawę i Łódź. Już dziś deweloper dysponuje 176 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej w Jankach, a rozbudowa zaplecza magazynowego w tej lokalizacji stworzy optymalne warunki zarówno do dystrybucji na rynek warszawski, jak i Polski Centralnej oraz całej Europy. Umożliwia to m.in. szybki dojazd do trasy S2, która jest nie tylko południową obwodnicą Warszawy, ale i jednocześnie częścią autostrady A2 biegnącej od granicy polsko-niemieckiej w kierunku Białorusi. Dodatkowo trasa S8 na odcinku Warszawa – Ostrów Mazowiecka stanowi część polskiego odcinka „Via Baltica”, która ma łączyć państwa nadbałtyckie z resztą Europy. W odległości kilku kilometrów na południe od węzła Puchały jest także zjazd z S8 do drogi S7 w kierunku Krakowa i granicy słowackiej.

Region warszawski to najlepiej rozwijający się rynek magazynowy w Polsce. Ulokowana jest tu niemal jedna czwarta z blisko 20 mln m kw. wszystkich powierzchni magazynowych w Polsce. To zasługa ogromnego i stale rosnącego rynku zbytu, oferującego już teraz dostęp do 2,6 mln konsumentów oraz centralnego położenia i znakomicie rozwiniętej infrastruktury transportowej, łączącej stolicę z całą Europą.

- Dlatego hale magazynowe w Warszawie i okolicy przyciągają coraz większą liczbę najemców. Popularnością cieszą się zwłaszcza te w miejscowościach położonych niedaleko stolicy, co wynika z niskiej dostępności i wysokich cen gruntów w samej Warszawie. Sprzyja im także bliskość głównych szlaków komunikacyjnych i strategicznych węzłów drogowych co bardzo ułatwia logistykę krajową jak i dojazd do samej stolicy. Nic więc dziwnego, że z 1,1 mln m kw. nowej powierzchni oddanej przez deweloperów w pierwszej połowie tego roku, aż 325 tys. m kw. przypadło na region warszawski – wyjaśnia Michał Samborski, Head of Development, Panattoni.

Zakup gruntu pozwoli zaplanować już czwarty kompleks magazynowy Panattoni w Jankach – obok kilku obiektów wybudowanych w formule BTS, zrealizowanych przez dewelopera tylko w właśnie w okolicach Janek, przy trasie S8. W sumie, w całym regionie warszawskim Panattoni dysponuje powierzchnią 777 000 m kw. a w budowie ma kolejne 55 000 m kw.