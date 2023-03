W dotychczas wynajmowanej powierzchni w SEGRO Park Łódź, AQ Wiring Systems działa od 2019 roku. Pracuje w niej tysiąc osób, które korzystają z części magazynowo-produkcyjnej i biur wyposażonych w nowoczesny system rezerwacyjny.

Rozbudowa to kolejny, ważny krok podczas naszej wieloletniej współpracy z SEGRO. W 2019 roku zrealizowany został szyty na miarę obiekt, dzięki któremu zwiększyliśmy przestrzeń operacyjną o ponad 9 600 mkw. Teraz, dzięki kolejnej umowie zyskamy dodatkowe 5 700 mkw., co da nam możliwość zwiększenia produkcji, realizacji większej ilości zamówień oraz zatrudnienia. Park SEGRO jest doskonale zlokalizowany, dlatego idealnie pasuje do naszego modelu działania i od lat jest filarem logistyki eksportu AQ Wiring Systems – mówi Mariusz Kopeć, Dyrektor Zarządzający, AQ Wiring Systems.