Większe, nowoczesne i pełne dobrego designu. Oto centrum logistyczne Grupy Tubądzin po rozbudowie

Grupa Tubądzin od początku swojego istnienia stawia na rozwój technologii. W inwestycję rozbudowy Centrum Logistycznego, o wartości 80 milionów złotych, która usprawni proces kompletacji i transportu zamówień, kobiety zaangażowane były od początku. Wniosły do projektu elementy designu, organizacyjnej precyzji i wielkiego profesjonalizmu w obszarze wielozadaniowości.

Oficjalnie otwarcie Centrum Logistycznego w Cedrowicach planowane jest na czerwiec tego roku. Ta inwestycja w najnowszą technologię, na sumę 80 milionów złotych, pozwoli Grupie Tubądzin osiągnąć niezwykle wysoką jakość kompletacji i skrócić czas realizacji zamówienia. Rozbudowany obiekt łączy w sobie wiele rozwiązań technologicznych, które znacznie wpłyną na jakość współpracy z partnerami i dystrybutorami.

Centrum Logistyczne podzielone jest na dwie strefy. W pierwszej z nich 20 000 palet jest składowanych i magazynowanych na regałach paletowych o wysokości 9,5 metra. Druga ze stref odpowiada za kompletację i wysyłkę zamówień do dystrybutorów. Na stanowiskach do kompletacji można jednocześnie realizować aż 48 różnych zamówień klientów, co skraca czas oczekiwania o połowę. Z kolei podwojona ilość ramp załadunkowych umożliwia sprawny załadunek płytek.

W tej strefie znajduje się także magazyn paletowy o wysokości 24 m, mieszczący blisko 9 000 palet z płytkami największej rotacji. Palety dostarczane są do niego przenośnikami o łącznej długości 1000 m. Pracą układnic i transportem palet po przenośnikach kieruje system PLC, a za zarządzanie całym procesem odpowiadają zintegrowane z nim systemy MFC i WMS.

Magazyn w Centrum Logistycznym obsługiwany jest przez 8 układnic paletowych, poruszających się z prędkością 3 metrów na sekundę. W obiekcie znajduje się także magazyn pojemnikowy, tak zwany „miniload”, który pozwala umieścić płytki dekoracyjne, listwy i mniejsze elementy kolekcji w 4500 pojemnikach. Ten w pełni zautomatyzowany magazyn obsługiwany jest przez układnicę pojemnikową, która porusza się z prędkością 5 metrów na sekundę.

Całością działań operacyjnych Centrum Logistycznego oraz zespołem ponad 150 pracowników zarządza Jolanta Gałązka, Dyrektor logistyki w Grupie Tubądzin: Logistyka wydaje się być branżą męską, kojarzy się z magazynami w których przecież pracują sami mężczyźni, kobiecie jest o wiele trudniej zaistnieć w tym środowisku. Cieszę się jednak, że zarząd firmy zaufał mi i powierzył tak odpowiedzialne zadanie. My kobiety jesteśmy - bo musimy być, łącząc w życiu funkcje domowe i zawodowe – często o wiele bardziej zorganizowane, skupione i wielozadaniowe - twierdzi. - W tak szybko zmieniających się czasach, naznaczonych pandemią, przy braku możliwości jakiegokolwiek przewidywania, kobiecy umysł jest w stanie szybko przystosować się do sytuacji i działać efektywnie w sytuacji stresowej. Rozbudowane Centrum Logistyczne pozwoli nam skupić się na maksymalnie szybkim obsłużeniu naszych kontrahentów.

