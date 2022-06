Wielkoformatowa drukarnia w MLP Poznań West

SimpliCity Printing House wprowadza się do MLP Poznań West. Wielkoformatowa drukarnia będzie korzystała z ok. 5,3 tys. mkw. powierzchni.

SimpliCity Printing House dołączy do grona najemców MLP Poznań West.

Nowy najemca wynajął 5,3 tys. mkw.

Zgodnie z planem, powierzchnia zostanie przekazana w IV kwartale br.

Firma SimpliCity Printing House wynajęła w MLP Poznań West łącznie około 5,3 tys. mkw. powierzchni. Z tego na cele produkcyjne i magazynowe przeznaczone będzie ponad 4,7 tys. mkw. wraz z aneksem socjalnym na terenie magazynu. Część biurowa zajmie blisko 600 mkw. Obiekt jest w trakcie budowy i zgodnie z planem zostanie przekazany najemcy w IV kwartale br. W zawarciu transakcji najemcę wspierała agencja CBRE.

SimpliCity Printing House to kreatywny dom produkcyjny. W ramach działalności realizowane są wielkoformatowe wydruki przy wykorzystaniu parku maszynowego.

Obiekt przeznaczony dla najemcy będzie miał 11,5 metra wysokości. Ze względu na specyfikę działalności zastosowane zostaną dodatkowe przewietrzenia hali poprzez klapy dymowe. Energia elektryczna będzie dostarczana z paneli fotowoltaicznych zamieszczonych na dachu magazynu.

Celem MLP jest zerowy ślad węglowy

- Nasze centrum logistyczne MLP Poznań West cieszy się bardzo dużą popularnością. Systematycznie dołączają do nas kolejni najemcy z różnych branż. W każdym przypadku staramy się dopasować obiekty do ich indywidualnych wymagań. Jednocześnie w ramach całej inwestycji stosujemy szereg nowoczesnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na środowisko. To wszystko zgodnie z naszym strategicznym celem osiągnięcia poziomu zerowego śladu węglowego – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Zgodnie ze strategią dewelopera w rozbudowywanym parku logistycznym MLP Poznań West stosowane są eko-rozwiązania. Na dachach budynków została umieszczona instalacja fotowoltaiczna, której łączna moc wyniesie 482 kWp. Instalacja w ciągu roku wyprodukuje ok. 500 MWh energii elektrycznej. Jednocześnie zarządzanie obiektem i monitoring systemów obiektowych odbywa się w oparciu o eksploatacyjny model informacyjny (ang. – Asset Information Model). Technologia wykorzystywana jest do usprawnienia procesów eksploatacyjnych poprzez integrację z systemami automatyki budynkowej BMS (ang. – Building Management System). Jej zastosowanie jest szczególnie istotne w obiektach, w których proces produkcji czy eksploatacji odbywa się nieprzerwalnie (np. w obiektach magazynowych z kontrolowaną temperaturą, czy obiektach produkcyjnych). Budynek jest w obecnie trakcie uzyskiwania certyfikatu BREEAM.

- Cieszymy się, że mogliśmy wspierać Simplicity Printing House w wyborze najbardziej dogodnego rozwiązania dla nowej lokalizacji siedziby spółki. Wybór MLP Poznań West w Dąbrówce, to jednak nie tylko odpowiadająca Klientowi lokalizacja, to również oferowane przez MLP zaawansowane i zgodne z oczekiwaniami Klienta warunki techniczne. Ważnym aspektem był wymóg, by obiekt spełniał standardy zrównoważonego rozwoju oraz zapewniał wysokiej jakości przestrzeń dla pracowników. Udało nam się znaleźć te cechy w MLP Poznań West, co zaowocowało podpisaną umową najmu przez naszego Klienta - powiedziała Karolina Galas, szefowa poznańskiego biura CBRE.