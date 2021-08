Wietnam wyprzedza Bangladesz w eksporcie odzieży

Wietnam stał się drugim co do wielkości eksporterem odzieży gotowej na świecie. Wyprzedził Bangladesz, który spadł na trzecie miejsce. Liderem pozostają Chiny - wynika z najnowszych danych World Trade Statistical Review 2021, opublikowanych przez Światową Organizację Handlu.

Produkcja Bangladeszu spadła podczas pandemii. Fabryki zamknięto, ponieważ wiele zachodnich marek anulowało zamówienia lub opóźniło płatności czytamy na fashionunited.com. Tymczasem Wietnamowi udało się zdywersyfikować swoją produkcję, wytwarzając nie tylko tanie ubrania typu fast fashion, ale także odzież i akcesoria ze średniej i wyższej półki.

W 2019 r. Wietnam i Unia Europejska podpisały umowę o wolnym handlu, która znacznie zwiększyła wymianę handlową z największym blokiem świata.

Globalne firmy zmniejszają swoją zależność od Chin

Znaczna część wzrostu PKB Wietnamu była napędzana przez produkcję odzieży, co daje mu stosunkowo lepszą infrastrukturę w zakresie łańcuchów dostaw niż w krajach takich, jak: Indie i Bangladesz. Waluta Wietnamu jest również ustalona w stosunku do dolara amerykańskiego, więc wahania cen są niewielkie, gdy rynek spada.

Bliskość Wietnamu do Chin jest korzystna dla pozyskiwania surowców i maszyn do produkcji. Niektóre marki wyprowadzające się z Chin będą chciały ograniczyć ryzyko i pozostać blisko, poprzez dystrybucję swoich łańcuchów dostaw.

Dodatkowo politycznie Wietnam jest bardziej stabilny niż Bangladesz i Indie, a jego obywatele mają dostęp do lepszej infrastruktury edukacyjnej i opieki zdrowotnej.