Właściciel marki Bambino wprowadzi się do centrum logistycznego Hillwood Kutno

St. Majewski to polska firma, lider branży artykułów szkolnych. Działa nieprzerwanie od ponad 130 lat i od początku istnienia dokłada starań, by oferowane produkty wyróżniała wysoka jakość, funkcjonalność oraz bogate i wyszukane wzornictwo. Oferuje szeroką gamę artykułów plastycznych, na czele z kultowymi kredkami Bambino, tekstylia szkolne, a także artykuły papiernicze. St. Majewski jest właścicielem znanych i cenionych od pokoleń polskich marek: Bambino, Unipap, Mona, ST. RIGHT, a także licencjobiorcą największych światowych brandów, należących m.in. do: Disney, Mattel, Hasbro, Universal Studios, MGA Entertainment czy the emoji company.

- Nowa lokalizacja, to nasze kolejne centrum dystrybucyjne, które uruchamiamy w związku z permanentnym rozwojem działalności naszej firmy. Nowoczesne, dobrze zlokalizowane magazyny to szansa na sprawną logistykę w rzeczywistości, która wymaga od producenta szybkiej dystrybucji swoich wyrobów. Kutno z racji na swoją lokalizacją daje nam szansę na optymalizację dostaw zarówno w ramach dystrybucji krajowej jak i międzynarodowej. - mówi Michał Skolimowski, prezes zarządu St. Majewski.



Park logistyczny Hillwood Kutno oferuje najemcom łącznie ponad 32 600 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu „Kutno”, przy autostradzie A1, w odległości zaledwie 10 minut jazdy od skrzyżowania autostrad A1 i A2. Jednocześnie centrum magazynowe oddalone jest tylko 7 km od centrum miasta. Atutem lokalizacji jest również znajdujący się w Kutnie nowoczesny terminal kontenerowy – PCC Intermodal, który umożliwia sprawną obsługę ładunków napływających z Europy Zachodniej, ze Wschodu, z Chin, a także przez porty morskie – na trasie: północ-południe (korytarz Bałtyk-Adriatyk).



- Leżące w samym centrum Polski Kutno staje się ważną destynacją na logistycznej mapie kraju. Region Polski Centralnej rok rocznie potwierdza swoją silną pozycję na rynku nowoczesnej powierzchni magazynowej i produkcyjnej. Według danych z rynku, w pierwszych trzech kwartałach tego roku firmy wynajęły w regionie ponad 490 tys. mkw. powierzchni magazynowej i produkcyjnej, co daje Polsce Centralnej trzecie miejsce w kraju – zaraz po stolicy i Górnym Śląsku – mówi Wojciech Dachniewski, Business Development Director Hillwood Polska. – Doskonałe położenie oraz infrastruktura komunikacyjna Kutna sprawiają, że jest ono bardzo dobrym wyborem dla najemców z wielu branż, m.in. dla firm logistycznych, handlowych, z sektora e-commerce oraz produkcyjnych



Hillwood w Polsce Centralnej, poza Kutnem, wybudował już magazyny w Łodzi oraz Strykowie. Kolejne projekty planujemy m.in. w Zgierzu, Rawie Mazowieckiej oraz okolicach Łowicza.