Właściciel marki Tatuum inwestuje w główny magazyn w Łodzi

Polska firma KAN sp. z o.o., właściciel marki odzieżowej Tatuum, stworzy swój główny magazyn w Central European Logistics HUB Panattoni. Przedsiębiorstwo wynajęło 10 150 mkw. (ok. 450 mkw. biur), do których wprowadzi się już w połowie sierpnia br.

KAN doskonale zna potencjał Łodzi. To właśnie tu powstała w 1995 roku, by 4 lata później otworzyć pierwszy sklep Tatuum. Z Central European Logistics Hub marka dostarczy produkty do ponad stu salonów w Polsce i Europie, a także realizować będzie zamówienia pochodzące ze sklepu internetowego. Obecność firmy w łódzkim parku Panattoni jest związana z konsolidacją dotychczasowej powierzchni magazynowej, która pozwoli osiągnąć efekt skali i usprawnić procesy logistyczne, a także szeroko zakrojoną realizacją planów ekspansji Tatuum na rynki zagraniczne i dalszym rozwojem e-commerce’u.

- Sprawność logistyczna i efektywność dostaw są w branży mody kluczowym obszarem, niezbędnym dla realizacji naszej wizji rozwoju sieci zagranicznej oraz ecommerce – ale przede wszystkim spełnienia wymagań naszych klientów – mówi Tomasz Pawluk, prezes Tatuum.

- Obecność znanej z najlepszego krawiectwa polskiej marki odzieżowej w Central European Logistics HUB to dla nas ogromna satysfakcja. To potwierdzenie, że nasze działania przyczyniają się do przywrócenia dawnej świetności Łodzi, a także wspierają rozwój polskiego przemysłu, w tym przypadku odzieżowego - komentuje Katarzyna Kujawiak, Development Director, Panattoni.

- Jako deweloper jesteśmy związani z Łodzią ok. 14 lat, a poprzez Central European Logistics HUB mieliśmy ambitny plan stworzenia Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi. I to właśnie się dzieje! Mam również nadzieję, że nasz HUB wpisze się jako jeden z kamieni milowych w industrialnej historii Łodzi - dodaje.

Panattoni Central European Logistics Hub to tworzony przez Panattoni największy w Europie kompleks logistyczny o planowanej powierzchni 600 000 mkw. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi, tuż przy A1.

Już dziś realizacja Central European Logistics Hub przekroczyła półmetek. W ramach inwestycji wybudowanych zostało 370 000 mkw., a kolejne 40 000 mkw. jest w realizacji. Firmy, które zdecydowały się już na swój rozwój w Hubie, to BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Media Expert czy SMYK. Hub napędza rozwój Nowej Dzielnicy Przemysłowej Łodzi z możliwością utworzenia 7 tys. miejsc pracy.