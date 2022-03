Właściciel sieci dyskontów przenosi biuro i magazyn centralny do Sosnowca

TXM zajmie ponad 4 000 mkw. i niebawem rozpocznie działalność operacyjną w nowej siedzibie.

TXM w procesie negocjacji i wyboru nowej lokalizacji wspierała firma AXI IMMO.

TXM S.A. oferuje ubrania dla całej rodziny oraz artykuły do wyposażenia wnętrz. Firma rozpoczęła działalność w 1989 r. i obecnie jej produkty dostępne są w ponad 200 punktach w Polsce oraz w sklepie internetowym.

- Exeter Park Sosnowiec to doskonałe skomunikowany obiekt zapewniający dostęp do dróg krajowych niezbędny do sprawnego funkcjonowania sieci sklepów na terenie całego kraju oraz możliwość szybkiej komunikacji z aglomeracją Katowicką, co z kolei było dla naszego klienta istotne z punktu widzenia komfortu i wygody pracowników. Istotnym argumentem dla klienta była również wynegocjowana w procesie rozmów wymiana oświetlenia na inteligentny system ledowy, znacząco obniżający koszty zużycia energii - mówi Jarosław Markiewicz, konsultant, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, AXI IMMO.

Exeter Park Sosnowiec to park logistyczny klasy A oferujący 36 000 mkw. powierzchni, zlokalizowany w sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, tuż przy trasie ekspresowej S1 i w odległości 4 km od skrzyżowania z autostradą A4.

Do dyspozycji najemców są place manewrowe, doki rozładunkowe, bramy wjazdowe z poziomu 0, parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz powierzchnie socjalno-biurowe. W pobliżu nieruchomości znajduje się przystanek autobusowy oraz stacja PKP.