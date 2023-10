W parku MLP Gorzów Wielkopolski odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego. Nowe centrum logistyczne dostarczy łącznie 56,7 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Jako pierwsza wprowadzi się firma Sunrise Medical.

W MLP Gorzów Wielkopolski odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, generalnego wykonawcy, najemcy oraz inwestora.

Nowe centrum logistyczne dostarczy łącznie 56,7 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Pierwsza wprowadzi się firma Sunrise Medical, która będzie korzystać z 9,2 tys. mkw.

Przekazanie gotowego obiektu planowane jest w lutym 2024 r.

Inwestycja zostanie poddana certyfikacji ekologicznej BREEAM New Construction, na poziomie Excellent.

Budowa centrum logistycznego MLP Gorzów Wielkopolski nabiera tempa. W miniony wtorek nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Docelowa powierzchnia obiektów magazynowych na terenie parku wyniesie 56,7 tys. mkw. W ramach pierwszej fazy inwestycji powstanie obiekt oferujący docelowo 21,4 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Z tego blisko połowa dedykowana jest pierwszemu najemcy, firmie Sunrise Medical.

Przekazanie do użytkowania gotowych powierzchni planowane jest w lutym 2024 r.

Podczas wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, generalnego wykonawcy, najemcy oraz inwestora. W uroczystości wziął udział Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki. Firmę MLP Group, będącej właścicielem parku w Gorzowie, reprezentował prezes zarządu i dyrektor generalny Radosław T. Krochta. Z ramienia firmy WPIP, pełniącej funkcję generalnego wykonawcy, w ceremonii wziął udział prezes zarządu Dariusz Stasik. Natomiast pierwszego najemcę, reprezentował Thomas Hardt, starszy wiceprezydent na Europę i COO Grupy Sunrise Medical.

Gorzów zmienia się bardzo dynamicznie. Kolejny inwestor w mieście potwierdza, że to, co robimy w zakresie ułatwień i warunków dla biznesu ma sens. Kolejne miejsca pracy i kolejne firmy prowadzące działalność w Gorzowie wzmacniają pozycję biznesową miasta. Tym bardziej miło nam będzie powitać firmę Sunrise Medical. Rozwiązania technologiczne i środowiskowe które oferuje MLP Group spójne są z działaniami miasta. Stawiamy bowiem na nowoczesny rozwój przy zachowaniu odpowiedzialności za środowisko i tereny, na których powstają kolejne centra logistyczne. Wierzę, że przyszli najemcy docenią to i wykorzystają ten atut przy rozwijaniu swoich działalności. Zapewniam o wsparciu samorządowym na każdym etapie rozwoju inwestycji - zaznaczył Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.

Strategicznym celem MLP Group jest rozwijanie parków logistycznych w popularnych regionach magazynowych. Szczególną wagę firma przykłada do ochrony środowiska.

Wszystkie nowo budowane obiekty poddajemy procesowi certyfikacji BREEAM. Na każdym etapie realizacji inwestycji dbamy także o komfort użytkowników parku logistycznego, wdrażając nowoczesne rozwiązania. Za każdym razem ściśle współpracujemy również z przyszłymi użytkownikami obiektów. W efekcie powstające nowoczesne powierzchnie spełniają indywidualne wymagania najemców i są dopasowane do prowadzonej przez nich działalności - powiedział Radosław T. Krochta.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest WPIP. To kolejny projekt przy którym firmy współpracują.

To kontynuacja dobrej, partnerskiej współpracy, która zaowocowała już zakończeniem inwestycji polegających na budowie oraz rozbudowie parków logistycznych tego renomowanego dewelopera w różnych częściach naszego kraju, gdzie zastosowane zostały rozwiązania spełniające wysokie standardy środowiskowe - dodał Dariusz Stasik.

W ramach projektu zainstalowane zostaną m.in. pompy ciepła, ładowarki do samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery.

MLP Gorzów zlokalizowany jest po zachodniej stronie Gorzowa Wielkopolskiego. Park znajduje się w odległości 9 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego trasy ekspresowej S3. Olbrzymim atutem dla inwestorów jest również bliskość granicy z Niemcami, do której są zaledwie 53 km, a do Berlina około 135 km. Kompleks logistyczny skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Stolica województwa lubuskiego to miasto rozwijające się niezwykle intensywnie, z bardzo dobrze rozwinięta infrastrukturą oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

