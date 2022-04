Wojna w Ukrainie wzmacnia popyt na magazyny

Wybuch wojny w Ukrainie wywołał na rynku kapitałowym bardzo dużą niepewność, ale jest to efekt krótkoterminowy. Wielu inwestorów postanowiło przeczekać ten okres. Sytuacja jednak nie zatrzymuje wzrostu popytu na magazyny, a nawet jest on wzmacniany przez najemców wychodzących z Rosji i Ukrainy - tłumaczy Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.

Exodus najemców z Ukrainy już się rozpoczął. - Popyt jest tak duży, że w wielu przypadkach - zarówno na ścianie wschodniej, jak i zachodniej - nie ma dostępnej od ręki powierzchni magazynowej do wynajęcia. Mimo to pierwsze transakcje mamy już za sobą - przyznaje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni.

Dodatkowym elementem wzmacniającym popyt są firmy wychodzące z Rosji. - Także szukają długoterminowych rozwiązań w Polsce, ponieważ chcą przenieść swoją produkcję lub operacje. Widać zatem, że nasz kraj - co brzmi dosyć okrutnie - jest pod względem popytowym beneficjentem tej wojny, ale jednak w atmosferze dużej, choć zapewne krótkotrwałej niepewności kapitałowej - podkreśla Robert Dobrzycki.

Jednocześnie w krótkim okresie czasu wojna w Ukrainie zachwiała podażą na rynku magazynowym.

- Koszt budowy magazynów znacznie podskoczył i raczej się to nie zmieni w perspektywie krótko i średnioterminowej. Oznacza to, że czynsze będą musiały zrekompensować te wzrosty. W dłuższym okresie czasu wyższe czynsze wywołają spadek popytu, co delikatnie wychłodzi rynek, a w konsekwencji spadną ceny - prognozuje Robert Dobrzycki.