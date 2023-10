W Sadach pod Poznaniem firma Intrex rozpoczęła rozbudowę swojego budynku przemysłowego. Dzięki tej inwestycji powierzchnia obiektu wzrośnie o prawie 1,5 tys. mkw.

Mieszczące się tam hala warsztatowa i przestrzeń biurowa zostaną znacząco powiększone.

Kluczowym celem tych działań jest skrócenie czasów realizacji projektów, dzięki rozbudowie parku maszynowego i zatrudnieniu większej liczby specjalistów.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma WPIP.

Rozbudowywany obiekt przemysłowy jest częścią zlokalizowanego w Sadach (powiat poznański) kompleksu należącego do firmy Intrex, zajmującej się produkcją rozwiązań do oznakowania produktów. Powierzchnia jednokondygnacyjnego budynku to 1,4 tys. mkw. Po zakończeniu inwestycji zwiększy się do prawie 2,9 tys. m kw. Dobudowana część będzie się składała z dwóch kondygnacji. Na pierwszej zaplanowano część produkcyjną, na drugiej – biurową. Do zadań generalnego wykonawcy inwestycji, którym jest firma WPIP, należy także stworzenie infrastruktury zewnętrznej, m.in. nowych miejsc parkingowych.

- Posiadamy bogate doświadczenie w budowaniu obiektów przemysłowych, elastycznie dopasowujemy się do potrzeb inwestorów, dysponujemy zgranym zespołem specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach. Wszystko to sprawia, ze duża część z nich do nas wraca – mówi Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu WPIP. – Przykładem takiego inwestora jest właśnie firma Intrex, dla której mieliśmy przyjemność realizować rozbudowywany teraz obiekt produkcyjny. Cieszymy się, że możemy ze sobą po raz kolejny współpracować.

– W ramach realizacji dalekosiężnej wizji właściciela Intrex, Romualda Szperlińskiego, czyli dążenia do ciągłego rozwoju i wzrostu, zdecydowaliśmy się na rozbudowę zaplecza produkcyjnego – dodaje Rafał Świtała, wiceprezes zarządu Intrex. – Jednocześnie, dzięki tej inwestycji, chcemy zwiększyć zatrudnienie. Już teraz prowadzimy aktywną rekrutację montażystów, automatyków i inżynierów w często niszowych specjalizacjach. Warto również podkreślić, że jako firma stawiamy na rozwiązania innowacyjne oraz oparte na ekologii. Budowa realizowana przez WPIP jest bezpośrednim efektem naszej wieloletniej strategii rozwoju w dziedzinie wytwarzania urządzeń wspomagających procesy produkcyjne w wielu branżach.

Zakończenie inwestycji w Sadach zaplanowano na maj przyszłego roku.

