Wspólny projekt Accolade i Panattoni najbardziej przyjaznym środowisku obiektem przemysłowym na świecie

Najnowszy wspólny czeski projekt Accolade oraz Panattoni - Panattoni Park Cheb South, obejmował rewitalizację terenów poprzemysłowych. Przekształceniu uległy dawne zakłady inżynieryjne Cheb, ich miejsce zajęła w pełni ekologiczna hala wyróżniona certyfikatem BREEAM na poziomie Outstanding, spełniając jego kryteria w rekordowych jak do tej pory 90.68 proc.

Po rozbiórce zrujnowanego terenu zakładów przemysłowych w Cheb, ponownie wykorzystano 90 proc. odpadów budowlanych i rozbiórkowych przy budowie przyjaznej środowisku, unikatowej i nowoczesnej hali, w której woda deszczowa wykorzystywana jest do spłukiwania toalet, rolety okienne chronią przed światłem słonecznym, a otaczający teren może pochwalić się hotelem dla owadów oraz zewnętrzną siłownią dla pracowników. Tak narodziło się główne centrum dystrybucyjne dla niemieckiego sprzedawcy internetowego Real Digital, które niedawno uzyskało certyfikat najbardziej ekologicznego budynku przemysłowego na świecie, zgodnie z najnowszymi standardami BREEAM 2016 New Construction. Projekt Panattoni, dewelopera powierzchni przemysłowych, jako pierwszy w Czechach otrzymał ocenę Outstanding i rekordowy wynik punktacji 90,68 proc.

- Czechy zyskały dostęp do najbardziej przyjaznej dla środowiska hali na świecie. Tą inwestycją zwieńczyliśmy ścieżkę zielonego budownictwa, którą wyruszyliśmy razem z Pavlem Sovičką (Panattoni) w 2015 roku. Dzięki temu mamy obecnie jeden z najbardziej zielonych portfeli na świecie, z bardzo dużym udziałem projektów opartych na regeneracji terenów zdegradowanych. Cieszę się, że znowu jesteśmy w czołówce firm wyróżnionych tak prestiżowym odznaczeniem. Chciałbym podziękować całemu zespołowi za ich wysiłek włożony w budowę i przygotowanie obiektu. Nie możemy się doczekać powtórzenia tego osiągnięcia również w Polsce, gdzie wszystkie nowe projekty posiadają certyfikat BREAAM – mówi Milan Kratina CEO, Accolade.

W budynku koncept zrównoważonego rozwoju widoczny jest dosłownie na każdym z 27 tys. metrów kwadratowych jego powierzchni. Najbardziej imponujące parametry dotyczą gospodarki wodnej, co jest odpowiedzią na coraz bardziej widoczny wpływ zmian klimatycznych. Dzięki unikatowemu systemowi wykorzystania deszczówki do spłukiwania toalet, udało się zmniejszyć zużycie wody pitnej o imponujące 84 proc. w porównaniu ze standardem branżowym.

Hala wyposażona jest również w inteligentne oświetlenie LED, systemy pomiarowe optymalizujące zużycie energii oraz rolety zewnętrzne, które w znaczący sposób oszczędzają energię potrzebną do klimatyzacji obiektu. Wszystkie ulepszenia przyczyniają się do 56% zmniejszenia zużycia energii i redukcji śladu węglowego o 58%. Materiały budowlane zostały wybrane z myślą o ekologii i zrównoważonym budownictwie. Część z nich (ponad 12%) posiada jeden z certyfikatów ISO 14001, BES lub FSC, a także deklarację środowiskową produktu (EPD). Jakość środowiska wewnętrznego, uwzględniająca komfort warunków pracy zatrudnionych, również wpłynęła na wysoką ocenę certyfikatu BREEAM 2016 New Construction.

