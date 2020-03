Wynajem przestrzeni magazynowych a izolacyjność cieplna budynków

Zagadnienia ekologiczne mają coraz większe znaczenie na rynku budowlanym, a rynek magazynowy nie jest tu wyjątkiem. Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie, jest jedną z dróg do osiągnięcia niezależności energetycznej przez kraje UE oraz podniesienia jakości życia, na skutek redukcji emisji gazów cieplarnianych. Cele podstawowe z tego zakresu zostały sformułowane w dyrektywach unijnych a następnie implementowane do prawodawstwa krajowego, poprzez dokonywane aktualizacje przepisów ustawodawczych i wykonawczych. Ryszard Gwóźdź, menedżer ds. technicznych w Cushman & Wakefield, analizuje przepisy ustawodawstwa unijnego i przekazuje cenne rady dla najemców.

Zmiany w polskim ustawodawstwie

W Polsce pierwsze wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynników przenikania ciepła dla budynków pojawiły się w latach 50-tych XX wieku w normach branżowych. Od 1998 roku wymagania są określone w Prawie Budowlanym, a konkretnie w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnia zmiana przepisów miała miejsce w 2013 roku, w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (…) z dnia 05 lipca 2013 roku. Rozporządzenie to obniża dopuszczalne wartości współczynników przenikania ciepła w trzech etapach: od roku 2014, od roku 2017 i od roku 2021.

Analiza parametrów

Głównym parametrem określających izolacyjność cieplną przegród budowlanych budynków jest współczynnik przenikalności cieplnej UC, który – obliczony zgodnie z Polskimi Normami – nie może być wyższy niż wartości współczynnika UC(max) określonego w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych (…).

Określony w przepisach współczynnik przenikalności cieplnej UC(max) różni się wartościami w zależności od minimalnej temperatury (obliczeniowej) ti wymaganej w budynku. Wyróżniamy 3 przedziały temperatur: 1) do 8o C, 2) pomiędzy 8o C a 16o C oraz 3) powyżej 16o C. W związku z tym ważne jest określenie minimalnej temperatury w budynku przez użytkownika, czyli najemcę, co oczywiście jest pochodną planowanej w budynku działalności oraz rodzaju pracy wykonywanej przez pracowników.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami maksymalne współczynniki przenikania ciepła Uc(max) zmniejszyły się średnio o około 50% dla budynków o temperaturze obliczeniowej ti > 16o C i około 40% dla budynków o temperaturze obliczeniowej 8o C < ti < 16o C – w stosunku do wartości obowiązujących do końca 2013 roku. Zmniejszeniu, o około 30% do 45%, uległy również parametry izolacyjności okien, świetlików, itp.

Dla okien i świetlików ważny jest również współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g = gn * fc, na który składają się współczynniki przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie oraz współczynnik redukcji promieniowania przez urządzenia przeciwsłoneczne (współczynnik redukcji musi być < 0.35 w okresie letnim).