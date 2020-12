Wystartowała budowa dwóch budynków Hillwood we Wrocławiu

Hillwood rozpoczął budowę kolejnych dwóch budynków w ramach centrum logistycznego Hillwood Wrocław Wschód. Magazyny o powierzchni prawie 38 000 mkw. zostaną oddane do użytku w drugim kwartale 2021 roku. Cały park magazynowy będzie składał się z siedmiu hal i w sumie zaoferuje najemcom ponad 210 tys. mkw. Dotychczas zrealizowane budynki oddawane do użytku sukcesywnie od 2016 roku zostały już wynajęte w całości.

Centrum logistyczne zlokalizowane jest na 50-hektarowej działce, w miejscowości Wojkowice, w gminie Żórawina, przy samym węźle Krajków na autostradzie A4. Park magazynowy jest oddalony zaledwie o 20 km od centrum Wrocławia oraz 25 km od portu lotniczego Wrocław-Starachowice.

– Nasza inwestycja pod Wrocławiem cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najemców. To duży projekt realizowany etapami. Wszystkie hale w parku logistycznym dostosowane są również pod lekką produkcję. Ważnym argumentem dla firm lokalizujących w Hillwood Wrocław Wschód swoje zakłady jest doskonały dostęp do wykwalifikowanych pracowników oraz bliskość komunikacji publicznej. Przystanek autobusowy znajduje się zaledwie 100 metrów od inwestycji, a dojazd autobusem do Wrocławia trwa około 25 minut. Centrum posiada również bezpośredni wjazd na węzeł autostrady A4 – mówi Hubert Michalak, prezes zarządu Hillwood Polska.

Park Wrocław Wschód to hale magazynowe wysokiego składowania o wysokości 10 m. Podobnie, jak we wszystkich budynkach dewelopera, w powstającym magazynie zostanie zamontowane oświetlenie LED. Dodatkowo inwestycja wyposażona będzie w instalację fotowoltaiczną. Budynek będzie chroniony i monitorowany 24 godziny na dobę. Na terenie parku magazynowego znajdzie się duży i wygodny parking dla najemców oraz ich kontrahentów. W ramach projektu Hillwood wybudował także drogę dojazdową wraz z rondem.

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej we Wrocławiu i w całym regionie rozwija się dynamicznie. W trzecim kwartale tego roku Dolny Śląsk był trzecim rynkiem w kraju pod względem aktywności najemców. Według danych rynkowych, od lipca do września br. firmy wynajęły tutaj w sumie 147 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a od początku roku – 325 tys. mkw.