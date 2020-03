Wzrost wyników i mocny zespół w 7R

7R to aktywny od 10 lat polski deweloper nowoczesnych przestrzeni magazynowych, który według JLL był na koniec ubiegłego roku trzecią pod względem wolumenu powierzchni magazynowej w budowie największą firmą z tego sektora w kraju. 7R podsumowuje, że w 2019 roku dostarczył ok. 288 000 mkw. powierzchni magazynowej, zwiększając tym samym wolumen ponad dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego (2018: 122 000 mkw.).

Deweloper wynajął w ubiegłym roku niemal 290 000 mkw. powierzchni w ramach 43 zawartych umów, co stanowi 45-procentowy wzrost rok do roku. Według danych JLL firma znalazła się na drugim miejscu w Polsce (osiągając 11-procentowy udział w rynku) pod względem wynajętej powierzchni magazynowej netto.

Inwestorzy wracają po produkty 7R

Największą transakcją ubiegłego roku na rynku magazynowym była sprzedaż przez 7R i Hillwood Polska wspólnego portfela magazynowego w Tczewie, Krakowie i Warszawie do GLL Partners za 175 milionów euro. Deweloper sprzedał również dwa projekty do SELP (SEGRO European Logistics Partnership).

– W czerwcu 2019 roku sfinalizowaliśmy z SELP transakcję sprzedaży parku magazynowego we Wrocławiu, a jesienią podpisaliśmy umowę o realizacji obiektu typu City Flex w Łodzi przy ulicy Transmisyjnej. Z kolei z początkiem tego roku SELP kupił od nas dwa kolejne magazyny miejskie City Flex w Łodzi, a następnie we Wrocławiu. Łącznie mamy razem na koncie cztery wspólne transakcje na przestrzeni zaledwie ośmiu miesięcy. To najlepsza rekomendacja jakości naszych produktów, kiedy partnerzy tacy jak SELP wybierają do rozbudowy portfela kolejne magazyny 7R – komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu oraz Head of Development w 7R.

Partnerstwa dla rozwoju sektora

Polska to obecnie ósmy pod względem podaży rynek magazynowy w Europie. Dynamiczny rozwój sektora skupia uwagę światowych graczy. Przykładem jest zawarta w 2019 roku współpraca joint venture 7R z MF Capital (MFC) oraz DIL Polska Baumanagement, która umożliwi trzem firmom połączenie ich specjalistycznej wiedzy przy realizacji projektu MFC – 7R City Flex Warsaw Airport I. W ubiegłym roku deweloper połączył także swoje doświadczenia z amerykańskim InSite Real Estate w celu stworzenia wspólnej propozycji w zakresie inwestycji typu BTS dla najemców z sektora przemysłowego i logistycznego na terenie całej Polski. Kolejnym zawiązanym partnerstwem jest kooperacja z Liebrecht & wooD przy inwestycji 7R Park Poznań East.