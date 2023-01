Firma XM Textiles, specjalizująca się w imporcie oraz sprzedaży tkanin do produkcji odzieży roboczej i ochronnej, nawiązała współpracę z Pomorskim Centrum Logistycznym należącym do GLP.

W obiekcie XM Textiles będzie zajmował 3600 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej.

Podczas negocjacji spółkę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Spółka XM Textiles działa na rynku tekstylnym od 2002 roku. Jej historia wiąże się projektowaniem tkanin przeznaczonych do produkcji odzieży roboczej. Dziś jako firma z ponad 1000 produktów w ofercie należy ona do europejskich liderów w segmencie specjalistycznych tkanin na odzież roboczą i ochronną. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, XM Textiles utrzymuje własny dział R&D oraz międzynarodową obsługę logistyczną. Baza produkcyjna firmy znajduje się w Chinach, a biura i magazyny zlokalizowane są w wielu częściach świata, w tym we Włoszech, w Hiszpanii, na Litwie, w Rumunii i w Brazylii.

Ze względu na plany rozwoju w Polsce spółka XM Textiles poszukiwała przestrzeni magazynowo-biurowej. Aby zapewnić sobie optymalne warunki do dalszego rozwoju, nasz Klient był zainteresowany powierzchnią magazynową w pobliżu gdańskiego portu. Dzięki relacjom z wieloma najemcami Pomorskiego Centrum Logistycznego i wiedzy o ich planach, mogliśmy zaproponować spółce XM Textiles powierzchnię, która jeszcze nie wróciła na rynek. Współpraca z firmą XM Textiles jest doskonałym przykładem tego, że korzystanie z eksperckiej wiedzy doradców się opłaca. Pomorze jest jednym z regionów, gdzie poziom pustostanów jest niski, a podaż powierzchni jest ograniczona – mówi Jakub Dudkiewicz, Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska.

Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL), realizowane i zarządzane przez GLP, położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Głębokowodnego Portu Kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku. W pobliżu obiektu znajduje się też droga ekspresowa S7 i Obwodnica Trójmiasta. W ten sposób multimodalne PCL doskonale sprawdza się jako ośrodek dystrybucji towarów w dowolnym kierunku geograficznym, w Polsce i na całym świecie.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl