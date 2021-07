Z Łodzi na Europę. Nowi najemcy w 7R Park Łódź West II

Wkrótce swoją działalność rozpocznie spółka MDH należąca do Grupy Meyra. Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą zaopatrzenia ortotycznego dla osób z dysfunkcjami ruchu.

Na łódzką lokalizację postawił także VESBO Poland, dystrybutor instalacji sanitarnych i filtrów do wody.

W procesie najmu MDH wspierała firma doradcza Axi Immo.

7R Park Łódź West II to kompleks magazynowy dwóch nowoczesnych obiektów znajdujących się przy ul. Maratońskiej 96 w Łodzi.

Pierwszy budynek, o całkowitej powierzchni najmu 18 000 mkw., zostanie oddany do użytku w tym miesiącu.

Firma MDH zajmie w obiekcie zarówno powierzchnię produkcyjno-magazynową jak i biurową.

Spółka MDH uruchomi tutaj centrum dystrybucyjne dla Europy Centralnej i Wschodniej w ramach prowadzonej przez nas działalności w ramach Grupy Meyra. W wybranej lokalizacji będzie miała również miejsce produkcja wyrobów ortopedycznych i profilaktycznych dla wszystkich klientów Grupy, która eksportuje obecnie swoje produkty do ponad 80 krajów na całym świecie. Dokonaliśmy wyboru tej lokalizacji, gdyż stwarza doskonałe szanse dla procesu obsługi logistycznej naszych operacji, a także możliwość dalszego rozwoju w zakresie dodatkowej powierzchni i związanej z tym infrastruktury budynku - komentuje Tadeusz Baczyński, Prezes Zarządu MDH.

MDH ulokuje swoje operacje w 7R Park Łódź West II na łącznej powierzchni około 10 tys. mkw.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zdecydowaliśmy się na propozycję firmy 7R, ponieważ spośród przedstawionych nam projektów ten deweloper najlepiej zaadaptował standard, jak i układ budynku do naszych oczekiwań. Ponadto lokalizacja 7R Park Łódź West II dobrze wpisuje się w mapę komunikacyjną naszych pracowników, przez co redukuje ryzyko utraty części specjalistów. Jesteśmy usatysfakcjonowani wypracowanymi rozwiązaniami, zarówno w obszarze powierzchni produkcyjno-magazynowej, jak i terenu wokół nieruchomości. Nowa siedziba będzie pełniła funkcję centralną w organizacji Grupy. To tu ulokujemy biura naszych spółek, produkcję i montaż zintegrowane z kilku dotychczasowych zakładów, a także serwis sprzętu ortopedycznego. Spodziewamy się, że takie rozwiązanie pozwoli nam optymalnie organizować pracę, jak i komunikację pomiędzy wszystkimi działami - dodaje Anetta Włodarczyk, Członek Zarządu MDH.