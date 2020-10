Z lokalnego rynku do ważnej lokalizacji w kraju. Trójmiejskie magazyny rosną w siłę

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 15 paź 2020 14:54

Trójmiasto to obecnie siódmy rynek magazynowy w Polsce o bardzo dużym potencjale do rozwoju, który charakteryzuje przede wszystkim duży rynek konsumencki o stosunkowo zamożnej ludności i niskim bezrobociu. Region przechodzi transformację z lokalnego rynku logistycznego do ważnej lokalizacji w kraju, dzięki rosnącemu znaczeniu portów morskich i coraz lepszej infrastrukturze drogowej. Na zakończenie czerwca 2020 aktywność najemców wyniosła 177 tys. mkw. i był to wzrost o 266 proc. w porównaniu do wyniku uzyskanego w I połowie 2019 r. Jak rozwija się sektor magazynowy na Pomorzu w 2020 r. postanowiła sprawdzić firma AXI IMMO.