Z Polski do każdego zakątka świata. Thermaflex ma nowy magazyn

Centrala firmy Thermaflex, odpowiedzialna za optymalizację pracy i rozwój produktów, uruchomiła nowy magazyn wyrobów gotowych.

Jest to trzeci magazyn firmy Thermaflex w Polsce, który znajduje się w Żarówie, 50 km od Wrocławia.

Obiekt o powierzchni 1,5 tys. mkw. ma stanowić kolejny krok w rozwoju i optymalizacji procesów logistycznych firmy.

Żarowskie magazyny firmy Thermaflex obsługują logistycznie przede wszystkim kraje znajdujące się na terenie całej Europy, zaopatrując je w wysokojakościowe, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania izolacyjne dla instalacji grzewczych, sanitarnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych (HVAC-R). Część wysyłek z Żarowa jest transportowana również do obu Ameryk, gdzie ich największa ilość trafia do Meksyku. Rozwiązania Thermaflex z żarowskich magazynów są również sporadycznie przesyłane także w inne miejsca, takie jak kraje afrykańskie czy Nowa Zelandia.

- Podobny magazyn wyrobów gotowych funkcjonował wcześniej w Saksonii-Anhalt w Niemczech. W tym momencie został on przeniesiony do Żarowa i będzie obsługiwał logistycznie głównie odbiorców z niemieckiego rynku – mówi Janusz Tichoniuk, Dyrektor Zarządzający Thermaflex. – W najbliższym okresie planujemy skonsolidowanie przestrzeni magazynowej. Ma to na celu uproszczenie procesów logistycznych oraz usprawnienie obsługi rynków europejskich i pozaeuropejskich - dodaje.

Thermaflex, jako międzynarodowy producent rozwiązań dedykowanych branży instalacyjnej, znany jest z nowoczesnych produktów wysokiej jakości, stałego rozwoju innowacji, wysokiej kultury organizacji oraz bliskiej współpracy z partnerami biznesowymi. Nowy magazyn, mający na celu usprawnienie procesów logistycznych, wzbogaca powierzchnię o dodatkowe 1,5 tys. mkw., co rozbudowuje tereny magazynowe międzynarodowego lidera do 6,5 tys. mkw. Wraz z uruchomieniem nowej inwestycji, ilość pracowników również ulega zwiększeniu.