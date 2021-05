Z Pragi na Targówek. Hurtownia mebli Fernity przenosi magazyn do Warsaw East Distribution Center

Fernity to hurtownia mebli oraz dodatków do domu, działająca na zasadach dropshippingu.

Spółka prowadzi również kilka własnych sklepów internetowych z meblami i dodatkami.

Firma od ponad 12 lat funkcjonuje w branży meblarskiej i designerskiej, zajmując się głównie importem nowoczesnych mebli z Europy oraz Azji.

Fernity posiada w swoim portfolio 11 marek, w tym cztery autorskie tj. D2.Design, Maduu Studio, Intesi i Simplet, które pozwalają na zaprojektowanie i wykonanie wystroju wnętrz niemal każdej powierzchni komercyjnej czy mieszkaniowej.

– Zdecydowaliśmy się na relokację do nowego centrum magazynowego, które jednocześnie będzie nową siedzibą naszego działu logistycznego. Lokalizacja na warszawskim Targówku po pierwsze zwiększa nasze możliwości w zakresie składowania asortymentu przed wysyłką do klientów, a także stanowi dobrą bazę logistyczną poprzez położenie w pobliżu trasy S8. Jest to także zaledwie kilka kilometrów od naszego oficjalnego showroomu, który mieści się przy ul. Grochowskiej 306/308 – powiedział Tomasz Dąbrowski, Fernity.

Hurtownia mebli Fernity zajmie około 2600 mkw. powierzchni magazynowej. Natomiast na 115 metrach kwadratowych powstanie nowoczesne biuro działu logistyki i reklamacji jak również zaplecze socjalne. Za transakcję ze strony firmy AXI IMMO odpowiadali Paweł Bułajewski i Karol Osiecki.

– Po przedstawieniu oferty dostępnej od ręki powierzchni magazynowej, klient szybko zdecydował się na pozostanie po prawej stronie Warszawy. Firma przenosi się z Pragi Południe na Targówek w okolice przemysłowego osiedla Targówek Fabryczny. Co ciekawe, oba punkty na mapie stolicy dzieli w linii prostej nie więcej niż 2 km – wyjaśnia Paweł Bułajewski, Konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

– Zwiększenie możliwości magazynowych powinno w najbliższym czasie efektywnie wpłynąć na wydajność i rentowność firmy Fernity. Dodatkowym atutem tej lokalizacji, przez wzgląd na stosunkowo niewielką odległość z poprzednią siedzibą firmy, była możliwość utrzymania tej samej kadry pracowniczej – dodaje Karol Osiecki, Associate Director w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

– Dzięki elastyczności po stronie wynajmującego udało nam się stworzyć moduł, który spełnia wszystkie wymagania nowego najemcy. Doskonała współpraca zaangażowanych w proces osób zagwarantowała Fernity możliwość rozpoczęcia działalności już w czerwcu, co było najważniejsze z punktu widzenia najemcy – komentuje Anna Rosa, Leasing Manager, CBRE.

Centrum dystrybucyjne Warsaw East Distribution Centre oferuje 32 tys. mkw. A-klasowej powierzchni magazynowej i biurowej. Inwestycja zlokalizowana jest w przemysłowej części warszawskiego Targówka.