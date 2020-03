Z trzech kontynentów do Ideal Idea City Park

Kolejny światowy lider w swojej branży wkracza do City Parku. Najnowszym najemcą obiektu jest firma Nilfisk Polska.

- Będąc wiodącym, globalnym producentem maszyn czyszczących kluczową rolę odgrywa dla nas jakość nie tylko związana z samymi urządzeniami i świadczonymi przez nas usługami, ale również w pozostałych kwestiach naszej działalności. Obowiązujący w naszej organizacji »Code of Conduct« upoważnia nas do współpracy jedynie z partnerami o bardzo dobrej opinii. Dlatego przy wyborze firmy oferującej nową lokalizację dla naszej firmy szukaliśmy rzetelnego i sprawdzonego partnera. Zarówno Ideal Idea Formad, jak i Nilfisk Polska stawiają na pierwszym miejscu jakość, innowacyjność oraz społeczną odpowiedzialność biznesu – mówi członek zarządu Nilfisk Polska Damian Kozłowski.

Nilfisk Polska jest kolejną firmą w fazie dynamicznego rozwoju, która dochodzi do wniosku, że jej specyficznym wymaganiom dotyczącym infrastruktury może sprostać zespół projektowy Ideal Idea Formad (IIF). W ostatnich latach firma znacznie rozbudowała krajowe zespoły sprzedażowe, serwisowe oraz wszystkie zespoły wsparcia. W ciągu ostatnich pięciu lat skład osobowy spółki podwoił się przy jednoczesnym wzroście sprzedaży produktów i usług. Zmiany te znacząco wpłynęły na potrzebę zwiększenia zarówno powierzchni biurowej, jak i magazynowej.

Od strony technicznej projekt przygotowania obiektu dla tego najemcy był dla IIF znacząco inny od pozostałych w City Parku. Komentuje prezes IIF Jędrzej Dużyński: „Jest to dla nas duży kontrakt z bardzo precyzyjnymi wymaganiami. Dobrze jednak pracuje się z partnerem, który doskonale wie, czego potrzebuje, a jednocześnie szybko nawiązuje znakomity kontakt z naszym zespołem inżynierskim w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Nasz nowy partner przywiązywał olbrzymią wagę do każdego szczegółu, ale jest to bardzo pomocne we współtworzeniu projektu. Aranżacja powierzchni magazynowych i biurowych dla Nilfiska była wysoce specjalistyczna. Z dobrym odzewem spotkało się nasze doradztwo w tych kwestiach. Dzięki temu powstał wyjątkowo efektywny projekt, w którym jest dobrze rozplanowana funkcjonalność i do minimum jest sprowadzona komunikacja. Tak oto przygotowaliśmy część warsztatową urządzeń Nilfiska, serwisową, szkoleniową i biurową”.