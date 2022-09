Żabka Jush odczarowuje wizerunek swoich magazynów

Żabka Jush postanowiła odczarować wizerunek swoich magazynów.

Aplikacja zaprosiła do współpracy trzy lokalne artystki, mieszkające na co dzień w miastach, w których Jush postanowił odmienić wizerunek witryn.

Zmiana wyglądu witryn zaczęła się w połowie sierpnia.

Aplikacja zaprosiła do współpracy trzy lokalne artystki, mieszkające na co dzień w miastach, w których Jush postanowił odmienić wizerunek witryn. Dzięki temu zaprojektowane prace oddają ducha konkretnego miasta i wpisują się w koloryt okolicy, w której działa dany punkt. Wyjątkowy klimat grafik to połączenie stylu każdej z projektantek z dotychczasową estetyką komunikacji wizerunkowej usługi.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Chcemy wpisać się na stałe w krajobraz miast, w których działamy. Dlatego odmieniamy witryny naszych magazynów, czy sięgamy po takie formy reklamy jak wielkoformatowe murale. Dążymy do tego, żeby ludzie postrzegali nas jako miejską markę, będącą blisko lokalnych społeczności. By jak najlepiej oddać klimat i koloryt danego miejsca, podjęliśmy współpracę z artystkami z tych konkretnych miast. Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z młodymi i utalentowanymi twórczyniami, a efekty naszej wspólnej pracy cieszą oko przechodniów i okolicznych mieszkańców – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.

Celem działania Lite e-Commerce jest poprawienie estetyki przestrzeni miejskiej w okolicy swoich magazynów. Na początku nowe oblicze zyskały trzy lokalizacje: w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.

Nowy początek w Poznaniu.

Zmiana wyglądu witryn zaczęła się w połowie sierpnia. Za projekt wizualny poznańskiego magazynu odpowiedzialna jest Kinga Offert, artystka młodego pokolenia pochodząca ze stolicy wielkopolski, która sięgnęła po najbardziej charakterystyczne dla Jusha żywe barwy. Na ich tle poznaniacy zobaczą wyjątkowe grafiki, które w zestawieniu ze sobą tworzą historię o spędzaniu wolnego czasu na rzeczach dla nas istotnych, jak rozwój swojej pasji czy zabawa ze swoim pupilem. Innowacyjne podejście do stylistyki i przyciągające wzrok detale tworzą spójną całość, która oddaje charakter marki.

Jush Kraków.

Najważniejszym bohaterem krakowskiej witryny jest Wisła, przedstawiona jako centrum aktywności mieszkańców Krakowa. Bogna Brewczyk, artystka ze stolicy małopolski odpowiedzialna za projekt, ukazała mieszkańców miasta spędzających wolny czas w otoczeniu rzeki. Jest to bezpośrednie nawiązanie do hasła Jusha „Rób, co chcesz”, zachęcającego klientów aplikacji do chwili relaksu i spędzenia wolnego czasu na realizacji swoich pasji. Dlatego na witrynie magazynu przy ulicy Sukienniczej odnajdziemy osoby czynnie uprawiające sport, ale także będące na spacerze z psem czy odpoczywające na łonie natury. Nie zabrakło również najbardziej charakterystycznego dla Krakowa symbolu, czyli smoka wawelskiego.

Spacer przy ulubionej muzyce, oddanie się lekturze książki czy domowe ćwiczenia zostały ukazane na warszawskiej witrynie jako przykłady chwili przerwy od codziennych obowiązków, w których pomoże nam aplikacja od Lite e-Commerce. Podobnie, jak w poznańskiej wersji, całość uzupełniają produkty spożywcze spakowane w papierowe torby, w których kurierzy Jusha dostarczają zakupy. Za koncepcję witryny odpowiada warszawska ilustratorka Karolina Woźniak, znana między innymi ze współpracy z marką Smyk.