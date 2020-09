Żabka ma nowy magazyn

Nowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Krzysztofa Kolumba 8B w Komornikach, oddalonych zaledwie o 3 km od istniejącego już centrum logistycznego w Plewiskach w woj. wielkopolskim. Obsługuje rejon Poznania oraz terminale przeładunkowe w zachodniej części Polski, tj. we Wrocławiu, Legnicy, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie.

W magazynie zastosowano instalację chłodniczą typu booster na ekologiczny i bardzo wydajny energetycznie czynnik chłodniczy CO₂. Instalacja ma moc chłodniczą bliską 800 kW w temperaturze 0°C i moc mroźniczną ponad 220 kW w temperaturze -26°C, co jednocześnie czyni ją jedną z największych tego typu instalacji w Polsce. Ponadto system jest wyposażony w odzysk ciepła na potrzeby glikolowego odszraniania i podgrzewania posadzki w mroźni oraz system zraszania skraplaczy.

– W Żabce przykładamy wielką wagę do odpowiedniej organizacji i zastosowania nowoczesnych rozwiązań w transporcie i logistyce. Od ich jakości zależy właściwe zaopatrzenie naszych sklepów funkcjonujących w całym kraju, co ma udział w podnoszeniu satysfakcji naszych franczyzobiorców i ostatecznie także klientów. Zastosowany w obiekcie w Komornikach transkrytyczny system chłodniczy r744, bazujący na naturalnym czynniku chłodniczym CO₂, nie tylko daje możliwość uzyskania bardzo niskich wartości temperatury zamrażania oraz gwarantuje bezpieczeństwo ludzi i produktu, ale pozwala także na oszczędność energii rzędu 35% w stosunku do układów tradycyjnych oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Żabka Polska.

W magazynie docelowo znajdzie zatrudnienie ponad 50 pracowników Żabki, a co najmniej taka sama liczba osób zyska miejsca pracy w firmach współpracujących z siecią.

Logistyka Żabka Polska to obecnie 5 centrów logistycznych i 21 terminali przeładunkowych. Dostawy do placówek sieci realizowane są w całej Polsce sześć dni w tygodniu. Ponad 80 proc. sklepów obsługiwanych jest logistycznie co drugi dzień.