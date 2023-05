Asortyment artykułów dostępnych w sklepie jest dostosowany do specyfiki lokalizacji i profilu klienta. W punkcie na terenie chorzowskiego parku logistycznego, znaleźć można niemal 700 różnych produktów.

Dzięki Żabka Nano zakupy stały się nie tylko prostsze i szybsze, ale również bardziej dostępne dla wszystkich osób korzystających z naszego parku logistycznego w Chorzowie. To rozwiązanie wdrożone głównie z myślą o niemal 2 500 pracownikach, którzy każdego dnia przychodzą do pracy właśnie do Prologis Park Chorzów. To duże ułatwienie, by kupić jakąś przekąskę czy lunch lub zrobić zakupy przed powrotem do domu – mówi Paweł Kowalczyk, Real Estate & Customer Experience, Senior Manager Prologis.