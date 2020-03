Żabka wchodzi do magazynów Panattoni

Żabka zajmie ok. 13,5 tys. mkw. w dwóch lokalizacjach Panattoni - w Panattoni Park Poznań IV wynajął 9 338 m kw., zaś w City Logistics Łódź II 4 179 m kw. Najemca rozpocznie pracę w ramach nowych lokalizacji kolejno w czerwcu oraz we wrześniu br.

Panattoni rozpoczynając współpracę z Żabka Sp. z.o.o. poszerza swoje portfolio o kolejnego lidera w swojej branży. Ta sieć sklepów typu „convenience” – czyli niewielkich placówek „za rogiem”– przez 21 lat rozwoju osiągnęła powyżej 6000 lokali handlowych. Żabka w ramach rozwoju logistyki wynajęła powierzchnie magazynową w Panattoni Park Poznań IV w Komornikach (9 338 m kw.) oraz City Logistics Łódź II (4 179), czyli w dwóch bardzo ważnych punktach na logistycznej mapie Polski. W wielkopolskiej lokalizacji najemca rozpocznie pracę w czerwcu br., a w Polsce Centralnej we wrześniu. W podpisaniu umów najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers International.

W ramach realizacji inwestycji dla sieci Żabka, Panattoni przygotuje szereg udogodnień, które pozwolą zabezpieczyć produkty dostarczane przez przedsiębiorstwo. W obiektach znajdą się zaawansowane pomieszczenia chłodnicze i mroźnicze, bufory chłodnicze, a także nowoczesne powierzchnie biurowe oraz standardowe magazyny. W ramach wielkopolskiej inwestycji Panattoni stworzy liczne podziały wewnątrz budynku, dostosowane do działalności najemcy. W łódzkim obiekcie deweloper zrealizuje skomplikowany proces wyposażenia standardowego parku magazynowego w wiele doków w układzie L.

- Zaawansowane rozwiązania to odpowiedzialność za produkt, ale także dążenie do silnej pozycji na rynku. W stworzeniu idealnego obiektu bardzo pomaga otwartość najemcy, który rozumie nasze doświadczenie i chętnie z niego korzysta. Wszystkie nasze wspólne starania składają się na wiarygodność firmy, która dba o cały swój łańcuch dostaw, zaczynając go w zaawansowanym technicznie magazynie - tak podwójną umowę z siecią sklepów spożywczych komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Obiekty, do których wprowadzi się Żabka to powierzchnia magazynowa klasy A, wyposażona w zaawansowane rozwiązania i układ pomieszczeń dopasowany do działania najemców. A1 (łącząca północ Polski z południem) krzyżuje się z autostradą z A2 (wschód-zachód).