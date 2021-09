Zadbano rośnie w Fortress Logistic Park Bydgoszcz

Firma Zadbano powiększa wykorzystywaną przestrzeń magazynowo-biurową do niemal 2 tys. mkw. Renegocjacja dotychczasowej umowy odbyła się we współpracy ze specjalistami z firmy doradczej Cresa Polska.

Zadbano (wcześniej DTS) od 20 lat zapewnia kompleksową obsługę dostaw produktów z największych sklepów na terenie całego kraju wraz z serwisem wniesienia, instalacji, podłączenia czy montażu.

Przedsiębiorstwo każdego roku realizuje ponad milion zleceń i pracuje dla ponad 450 marek o zasięgu ogólnopolskim.

Dzięki rozbudowanej sieci 16 oddziałów na terenie całego kraju firma świadczy też usługi magazynowe,oferując klientom składowanie krótko- i długoterminowe.

Fortress Logistic Park Bydgoszcz to nowoczesne centrum magazynowo-logistyczne. Znajduje się ono w dogodnym dla najemców położeniu – w centralnej części kraju, w pobliżu autostrady A1, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S10 i w odległości ok. 15 km od centrum Bydgoszczy. Dzięki temu Fortress Logistic Park Bydgoszcz doskonale sprawdza się jako baza lub oddział do prowadzenia różnych operacji, w tym przede wszystkim transportu i dystrybucji towarów – zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Właścicielem obiektu jest fundusz Fortress REIT. Zadbano zajmie nową powierzchnię w ramach dotychczasowego parku.

– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy kontynuować współpracę i jednocześnie powitać firmę Zadbano w naszym najnowocześniejszym obiekcie logistycznym, który umożliwi jej zwiększenie efektywności w zaspokajaniu szybko rosnących potrzeb na lokalnym rynku, jak i szerzej w regionie Europy – mówi Maciej Tuszyński, MD Fortress REIT Europe.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Firma Zadbano powiększyła swój bydgoski oddział do niespełna 2 tys. mkw. Decyzja ta była podyktowana ciągłym rozwojem spółki, wewnętrznymi analizami oraz zwiększonymi wolumenami towarów na jednostce. Dotychczasowa lokalizacja spełnia wymagania klienta, dodatkowo dostępność powierzchni oraz atrakcyjne warunki pozwoliły na kontynuację współpracy z obecnym wynajmującym – mówi Jakub Dudkiewicz, Starszy Doradca w firmie Cresa Polska.