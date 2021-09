Zakład produkcyjny dla firmy Leviat w Kaliszu gotowy. Inwestycją zajęło się Panattoni

Dzięki inwestycji przedsiębiorstwo będzie mogło zwiększyć moce produkcyjne oraz rozwijać swoją działalność. Wyzwaniem tej realizacji była praca w ścisłym reżimie czasowym, by została zachowana ciągłość produkcji. W nowym obiekcie przedsiębiorstwo wytwarzać będzie szeroką gamę zamocowań technologicznych dla branży budowlanej.

Realizacja powstała w Kaliszu, zaledwie 5 km od dotychczasowego obiektu firmy w Nowych Skalmierzycach. Niewielki dystans do większego obiektu pozwoli dalej korzystać z usług wykwalifikowanego zespołu, liczącego 350 osób oraz dalsze jego poszerzanie. Jednocześnie firma Leviat zwiększy moce produkcyjne oraz w większym stopniu wykorzysta potencjał dotychczasowej technologii i wyposażenia, co pozwoli na stabilny rozwój przedsiębiorstwa.

– Doskonała współpraca i wzajemne zrozumienie Panattoni i firmy Leviat nie tylko pozwoliły dostarczyć obiekt, który spełnia wymagania najemcy, ale też zrealizować go w czasie, który pozwolił na utrzymania ciągłości produkcji. Sprawna kooperacja pozwoliła na realizację w terminie mimo procedur związanych z pandemią”. – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni.

W nowej fabryce Leviat aż 36 500 mkw. zajmuje zaawansowana technologicznie część produkcyjna, w której wytwarzane będą m.in. systemy montażowe, zbrojeniowe i transportowe. Powierzchnia nowoczesnej przestrzeni socjalno-biurowej wynosi 3500 mkw. Obiekt w Kaliszu został zrealizowany w zrównoważony sposób i przejdzie certyfikację metodą BREEAM.

Firma Leviat pozostała w regionie Kalisza – drugiego największego miasta w Wielkopolsce, które cały czas rozwija swoją ofertę dla biznesu.

Jak komentuje Mariusz Mucha, Managing Director, Leviat, wybór tej lokalizacji nie był przypadkowy. - Dzięki niej nasz dotychczasowy wyspecjalizowany zespół – ok. 350 osób - znajdzie zatrudnienie w nowej fabryce, na czym od samego początku bardzo nam zależało. Kalisz to także drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, w ostatnich latach stał się również ważnym i prężnie działającym ośrodkiem akademickim z bardzo dobrym dostępem do rynku pracownika, dzięki czemu będziemy mogli zrealizować nasz cel nadrzędny – zwiększenie mocy produkcyjnych i w razie potrzeby zwiększenie zatrudnienia - mówi.