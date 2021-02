Zalando chce mieć pozytywny wpływ na ludzi i planetę. Zielone magazyny wśród priorytetów

Obecnie 90 proc. energii we wszystkich lokalizacjach Zalando pochodzi ze źródeł odnawialnych lub jest wytwarzane w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Plany giganta e-commerce są jednak jeszcze bardziej ambitne.

Przypomnijmy, jesienią 2019 r. Zalando opracowało strategię zrównoważonego rozwoju, w której zobowiązało się do ciągłego podnoszenia swoich standardów etycznych.

- Misją Zalando jest zbudowanie zrównoważonej platformy modowej, która będzie miała pozytywny wpływ zarówno na ludzi, jak i na planetę. Dlatego stworzyliśmy strategię zrównoważonego rozwoju do.MORE, by odmienić nie tylko Zalando, ale także szeroko rozumianą branżę fashion - zapewniają przedstawiciele Zalando. - W naszych wysiłkach nie ograniczamy się jedynie do samego produktu, ale wdrażamy odpowiedzialne rozwiązania w całym łańcuchu dostaw. W związku z tym, do 2023 roku zdecydowaliśmy się jeszcze bardziej podnieść nasze standardy etyczne i współpracować tylko z partnerami, którzy ich przestrzegają - podkreślają.

Nowe cele wdrażane są na każdym etapie operacji i obejmują również realizację zamówień klientów z 12 centrów logistycznych o łącznej powierzchni 980 tys. mkw. Zalando zobowiązuje się do zwiększenia rocznych źródeł odnawialnej energii elektrycznej dla wszystkich lokalizacji do 100 proc. do 2025 r.

Jak zapewnia gigant e-commerce, obiekty przeszły już na energię odnawialną i zainstalowano fotowoltaikę, aby produkować własną energię elektryczną. Obecnie w budowie lub w planach są cztery dodatkowe centra logistyczne, które będą standardowo wyposażone w fotowoltaikę.

- Obecnie 90 proc. energii we wszystkich lokalizacjach Zalando pochodzi ze źródeł odnawialnych lub jest wytwarzane w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Ale na tym nie poprzestajemy - twierdzi Zalando. - Będziemy systematycznie zwiększać nasze wysiłki na każdym etapie, od produkcji, przez logistykę, po dostawę - aby stworzyć jeszcze bardziej znaczącą zmianę.