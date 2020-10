Zalando odpowiada na ekopotrzeby klientów. Wprowadza m.in. kolekcję do ponownego wykorzystania

Zalando rozszerzyła swój asortyment produktów ekologicznych do ponad 60 000 artykułów, po tym jak liczba aktywnych klientów kupujących produkty ekologiczne wzrosła ponad dwukrotnie do 40 proc. od początku roku. Dziś, wraz z partnerami branżowymi, circular.fashion oraz Fashion For Good,wprowadza na rynek „redeZIGN for circularity", swoją pierwszą ekskluzywną kolekcję kapsułową zaprojektowaną z myślą o gospodarce obiegowej.

- Od początku roku obserwujemy niezwykły wzrost zapotrzebowania klientów na bardziej ekologiczną modę - mówi Rubin Ritter, dyrektor współzarządzający Zalando - Według ostatnich badań wewnętrznych, 34 procent naszych klientów twierdzi, że w świetle pandemii koronawirusa, zrównoważony rozwój stał się dla nich ważniejszy. Wraz z tą wielką zmianą w sposobie myślenia, powstało zapotrzebowanie i dynamika zmian, a także potrzeba przekształcenia przemysłu modowego. Wraz z naszymi partnerami chcemy być siłą napędową dla tych zmian i umożliwiać klientom jeszcze łatwiejsze podejmowanie bardziej przyjaznych dla środowiska decyzji.

Na przykład, klienci mogą teraz łatwiej znaleźć ekologiczne kosmetyki, dzięki wprowadzeniu flagi zrównoważonego rozwoju do tej kategorii. To daje klientom możliwość wybierania spośród ponad 1000 kosmetyków opisanych według cech, takich jak organiczne, naturalne, z mniejszą ilością opakowania, przyjazne dla lasu, biodegradowalne i przyjazne dla zwierząt. Ponadto, we wrześniu Zalando wprowadziła na rynek nową kategorię odzieży używanej, która umożliwia klientom łatwe kupowanie i sprzedawanie artykułów używanych na Zalando z zachowaniem niezrównanego poziomu wygody.

- Cieszymy się, że zaledwie kilka tygodni po wprowadzeniu kategorii odzieży używanej, wspólnie uruchamiamy naszą pierwszą kolekcję zaprojektowaną z myślą o zasadzie obiegowości. To ważny krok w kierunku osiągnięcia naszego celu, jakim jest wydłużenie życia co najmniej 50 milionów produktów modowych do 2023 r. - mówi Kate Heiny, dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Zalando.

"redeZIGN for circularity" to kolekcja pięciu elementów ubioru zaprojektowanych specjalnie z myślą o ponownym wykorzystaniu i recyklingu, zgodnie z wytycznymi circular.fashion w zakresie możliwości recyklingu. Ta kolekcja to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów na bardziej zrównoważoną modę oraz rosnącą liczbę konsumentów, którzy twierdzą, że zrównoważony rozwój stał się dla nich ważniejszy. Pilotażową kolekcją w ramach „redeZIGN for circularity" jest kolekcja kapsułowa marki własnej Zalando - ZIGN.

1

2