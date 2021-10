Zalando zwiększa zatrudnienie... robotów w swoich centrach logistycznych

Toru to roboty zbierające buty w magazynach Zalando.

Ich liczba zwiększy się do 28 w niemieckich magazynach Zalando.

TORU – od 8 do 28 robotów zbierających buty

Roboty mobilne o nazwie TORU zostały opracowane przez firmę robotyczną Magazino i są częścią logistyki Zalando od 2018 roku. Roboty – zaprojektowane w celu odciążenia pracowników logistyki od szczególnie nieergonomicznych czynności – sięgają po pojedyncze kartony z butami.

Po fazie testów w centrum logistycznym Zalando w Erfurcie, pierwsze dwa roboty pojechały do ​​Lahr w południowych Niemczech, gdzie od 2019 roku pracuje łącznie osiem robotów TORU. Tutaj pracowały on ramię w ramię z pracownikami logistyki i wybierały jako aż 3000 butów dziennie.

Teraz Zalando Logistics osiąga kolejny kamień milowy: dziesięć nowych robotów TORU dołączy do floty w Lahr i będzie aktywnie uczestniczyć w tegorocznej realizacji Cyber ​​Tygodnia. Do drugiego kwartału 2022 r. Zalando planuje skompletować flotę, która będzie składać się w sumie z 28 robotów. Lahr został wybrany jako miejsce operacyjne dla floty, ponieważ zapewnia niezbędną przestrzeń do korzystania ze wszystkich robotów, w tym stacji przeładunkowych i ładowania.

- Nieustannie poszukujemy inteligentnych nowych technologii, które wspierają nasz szybki rozwój, zwłaszcza w obszarach, które mogą mieć powtarzalny charakter dla naszych kolegów z branży logistycznej. Dodanie większej liczby robotów pomaga nam tworzyć nowe możliwości wśród pracowników. Na przykład nasi koledzy mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach, takich jak składanie zamówień ekspresowych dla naszych klientów, podczas gdy roboty skupiają się na ciągłym wybieraniu butów - mówi Carl-Friedrich zu Knyphausen, dyrektor ds. rozwoju logistyki.

4 AMR w toku