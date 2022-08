Zapotrzebowanie na magazyny ciągle rośnie

Popyt netto na powierzchnie magazynowe w Polsce cechuje niewielki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Zarówno w Europie, jak i w Polsce odnotowano wzmożoną aktywność sektora logistycznego.

W Polsce wskaźnik pustostanów spadł do 4,6 proc., a wielkość powierzchni budowanej spekulacyjnie na koniec czerwca przekracza 2 mln mkw.

Nowa podaż w Polsce wyniosła 2 400 000 mkw.

Na koniec II kwartału br. odnotowano podwyżki czynszów sięgające nawet 30 proc. w porównaniu z warunkami oferowanymi na koniec 2021 r.

Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. W Polsce popyt netto na koniec czerwca osiągnął 2 400 000 mkw., czyli nieznacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na stabilnym poziomie, 24 proc. całkowitego popytu brutto, utrzymały się odnowienia kontraktów. Wśród sektorów kształtujących popyt w Polsce największą aktywność wykazywali operatorzy logistyczni. W I półroczu zakontraktowali ponad 1 000 000 mkw. powierzchni.

Na Polskim rynku stale widoczne jest zapotrzebowanie na powierzchnie dostępne od ręki, dlatego deweloperzy decydują się na realizację projektów na zasadach spekulacyjnych.

Rynek mierzy się ze strukturalnymi zmianami w międzynarodowych łańcuchach dostaw, co przekłada się na znaczący wzrost aktywności sektora logistycznego. Operatorzy logistyczni intensywnie poszukują powierzchni, zwłaszcza tej dostępnej od zaraz - tłumaczy Ludwika Korzeniowska, Starszy Dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.

Na koniec II kwartału 2022 r. wskaźnik pustostanów obniżył się do 4,6 proc., co w praktyce oznacza, że dostępna powierzchnia we wszystkich parkach magazynowych w Polsce wynosi łącznie 1,2 miliona mkw.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 r. deweloperzy budowali w Polsce aż 4 450 000 mkw. powierzchni magazynowej, co uplasowało kraj na drugim miejscu w Europie.

W II kwartale 2022 r. odnotowano dalszy wzrost stawek czynszu. Podwyżki w nowych inwestycjach sięgały nawet 30 proc. w porównaniu z warunkami oferowanymi na koniec 2021 roku. Największy wzrost czynszów dotyczy lokalizacji miejskich. W Warszawie ceny sięgają 6,9 euro/mkw./miesiąc. Najkorzystniejsza cenowo pozostaje Polska Centralna, gdzie czynsze wahają się między 3, a 4 euro/mkw./miesiąc.

Rosnące stawki czynszów dotyczą przede wszystkim nowych projektów. To wynik m.in. rosnących kosztów budowy, cen działek oraz kosztów finansowania. Mimo wzrostów Polska pozostaje wciąż jedną z najbardziej atrakcyjnych czynszowo lokalizacji w Europie - podsumował Tomasz Mika, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.

W I połowie 2022 r. wartość inwestycji magazynowych osiągnęła 3 najlepszy wynik dla tego okresu w historii. Największą transakcją była sprzedaż Panattoni Park Gdańsk Airport za kwotę bliską 112 milionów euro. Kolejne to zakup portfela trzech warszawskich nieruchomości Cromwell przez Partners Group i Peakside oraz sprzedaż portfela 7R do CTP Group.