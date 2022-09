Nowe instalacje fotowoltaiczne pozwalają naszym hurtowniom na pokrycie zapotrzebowania na oświetlenie, a w dni wolne od handlu cała wyprodukowana nadwyżka sprzedawana jest do sieci. Panele fotowoltaiczne, które instalujemy na naszych placówkach to jednocześnie produkty, które znajdują się w regularnej ofercie Bricomana. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród klientów firmowych, jak i indywidualnych - Arnaud Boule, dyrektor generalny Bricoman Polska.