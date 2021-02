Zielona gwiazda na magazynowej mapie Polski

Blisko 400 drzew, 32 miejsca dla rowerów, 5 miejsc do ładowana pojazdów elektrycznych i tyle samo domków dla owadów – to wszystko i jeszcze więcej znajduje się przy magazynie zrealizowanym przez P3 Logistic Parks na terenie parku w Mszczonowie, który otrzymał najwyższy na polskim rynku wynik w systemie certyfikacji BREEAM 2016 NC Industrial.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku P3 oddało do użytku i przekazało najemcy – firmie InPost – nowy magazyn na terenie parku P3 Mszczonów. Obiekt o powierzchni ponad 17,3 tys. mkw. pełni funkcję centrum cross dockowego obsługującego oddziały InPost z całego kraju oraz centrum sortowniczego dla kluczowego rejonu Warszawy. Wspomaga także pracę głównej sortowni operatora mieszczącej się na terenie parku P3 Piotrków. Codziennie opuszcza go nawet kilkaset tysięcy paczek posortowanych przez 300 pracowników.

Magazyn został zaprojektowany i wybudowany w oparciu o wytyczne oceny zrównoważonego rozwoju BREEAM i otrzymał ocenę „very good” z najwyższym jak dotychczas wynikiem na polskim rynku magazynowo - przemysłowym - 65,4% - zgodnie z systemem BREEAM 2016 NC Industrial.

Magazyn InPost na terenie parku P3 Piotrków, mat.P3

- Współpraca P3 i InPost sięga wielu lat wstecz. Mamy za sobą już kilka bardzo udanych, wspólnych projektów. Cieszymy się, że to właśnie dla naszego wieloletniego partnera mogliśmy zrealizować tak wyjątkowy obiekt. Wyjątkowy z wielu względów. Nie tylko z uwagi na rolę jaką pełni w sieci dystrybucji InPost w Polsce, ale również na zastosowane w nim rozwiązania, które przyczyniły się do uzyskania najwyższej oceny w systemie certyfikacji BREEAM. Ekologiczne i energooszczędne systemy, budowanie w zgodzie z najbliższym otoczeniem oraz sąsiadami, a także najwyższy standard obiektów są od wielu lat wpisane w działania P3. Uzyskanie certyfikatu na takim poziomie jest kolejnym krokiem milowym w realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest tworzenie „lepszych przestrzeni” poprzez świadome wykorzystanie i gospodarowanie zasobami naturalnymi, a jednocześnie jak najlepiej dopasowanych do potrzeb klientów – mówi Bartłomiej Hofman, dyrektor zarządzający P3 Logistic Parks w Polsce.