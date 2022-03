Zielone dostawy to przyszłość branży kurierskiej

DHL w tym roku dostarczy w Polsce ponad miliard przesyłek. – Dostawa w pełni ekologiczna do drzwi klienta, to kwestia kilku najbliższych lat – zapewnia Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska. Fot. unsplash.com (Mark Konig).









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 29 mar 2022 16:28

DHL, zgodnie ze swoją strategią Go Green, przeznaczy w najbliższych latach ponad 7 mld euro na flotę elektryczną, zasilenie obiektów odnawialnymi źródłami energii oraz alternatywne paliwa. Cel – zero emisji do 2050 r. Firma w tym roku dostarczy w Polsce ponad miliard przesyłek. – Dostawa w pełni ekologiczna do drzwi klienta, to kwestia kilku najbliższych lat – zapewnia Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska.