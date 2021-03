Zielone magazyny to więcej niż LED-y i solary

Na ekologiczny magazyn składa się cały wachlarz rozwiązań, w każdym aspekcie staramy się wyjść poza to, co na rynku jest podstawą - mówi Marcin Czerniewski, project manager Prologis w Polsce. Które ekologiczne rozwiązania są najbardziej pożądane przez najemców? To te, które zapewniają klientom korzyści ekonomiczne, a ich pracownikom dają większy komfort pracy – podkreśla ekspert.

Zielone budownictwo kwitnie. Co sprawiło, że ekologia stała się ostatnio tak popularnym trendem w budownictwie magazynowym?

Marcin Czerniewski, Prologis: Widzę tu trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze, budownictwo magazynowe jest obecnie na fali wznoszącej – pandemia zmusiła deweloperów biurowych i odpowiedzialnych za nieruchomości handlowe do weryfikacji swoich planów inwestycyjnych, podczas gdy branża magazynowa się rozwija. Dodatkowy zastrzyk mocy daje nam także dynamiczny rozwój e-commerce.

Druga kwestia to oczywiście koszty – rosnące koszty energii, nieodzowne koszty eksploatacji, konserwacji, napraw – zrównoważone rozwiązania są ekologiczne, przyjazne środowisku, a dzięki temu że oparte są na nowoczesnych technologiach – charakteryzują się dużą efektywnością. A ponieważ wdrażanie innowacji staje się z roku na rok łatwiejsze i bardziej przystępne – co potwierdza jedno z naszych najświeższych badań przeprowadzonych przez Dział Prologis Research wspólnie z MIT - wszystko to sprawia, że inwestycja „w zielone” zwraca się dość szybko, więc w perspektywie długoterminowej - prostu się opłaca. Do tego zmieniła się, wzrosła świadomość środowiskowa – zarówno samych klientów jak i wśród deweloperów przemysłowych. To wszystko napędza rozwój.

Ale jest też jeszcze jedna rzecz, dla nas w Prologis kluczowa, która sprawia, że magazyny stają się znacznie więcej niż tylko nieruchomościami logistycznymi. Obserwujemy, że szczególnie w obecnej sytuacji nabiera ona na znaczeniu. Od roku praktycznie się nie przemieszczamy, w najlepszym razie podróżujemy między pracą a domem. Więc skoro czas spędzamy głównie w tych dwóch miejscach, to jest dla nas ważne, aby tworzyć budynki, całe parki logistyczne nie tylko bardziej ekologiczne ale też bardziej komfortowe dla pracujących w nich osób. Żeby osobom pracującym w naszych parkach było przyjemniej pracować, żeby z chęcią przychodzili do pracy. A w przypadku części biurowych – żeby chcieli do pracy z home office szybko wrócić, gdy tylko to będzie możliwe. My chcemy do tego zachęcić, dlatego tak intensywnie działamy cały czas z ParkLife – programem, w ramach którego dbamy o to, aby nasze parki były znacznie więcej niż centrami logistycznymi. Chcemy, aby były także miejscem przyjaznym dla pracowników – pełnym zieleni, z dobrym dojazdem i wieloma dodatkowymi udogodnieniami – od wiat na rowery po miejsca do grillowania i wypoczynku. W budownictwie przemysłowym to szczegóły? Być może, ale robiące znaczną różnicę.

Moda czy realne korzyści?