Zielone magazyny zaczynają się od gruntu. 7R stawia na brownfield

Eksperci instytutu badawczego McKinsey definiują megatrendy na 2021 rok i przekonują, że zrównoważony rozwój pomaga zwiększać zyski, a inwestowanie w projekty, które są zgodne z polityką minimalizowania śladu węglowego oraz zanieczyszczenia środowiska, będą dla biznesu kluczowe. Taki trend jest widoczny szczególnie w branży budownictwa przemysłowego. Warto jednak na magazyny spojrzeć szerzej niż tylko przez pryzmat certyfikacji BREEAM czy zastosowania fotowoltaiki. Biznes odpowiedzialny społecznie zaczyna się dużo wcześniej – od wyboru gruntu pod nowe inwestycje. I choć remediacja terenów poprzemysłowych do najłatwiejszych i najtańszych nie należy, polski deweloper magazynowy 7Rstawia na realizacje projektów typu brownfield. To nie tylko pozyskanie atrakcyjnych lokalizacji w granicach aglomeracji, ale przede wszystkim odpowiedzialne gospodarowanie zasobami gruntów. Tutaj zyskują wszyscy – miasto, deweloper, ale przede wszystkim środowisko naturalne oraz lokalne społeczności.

Według danych Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych (PINK), łączna powierzchnia gruntów wymagających w Polsce rekultywacji to około 65 000 ha. Najwięcej takich terenów znajduje się w województwach wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. Niestety, stopień rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych oraz zdegradowanych kształtuje się w naszym kraju na bardzo niskim poziomie: dane za rok 2017 mówią o rekultywacji zaledwie 2,1 proc. ziem zdewastowanych i 0,8 proc. zdegradowanych. PINK podsumowuje, że rozwinięte gospodarki etap rewitalizacji terenów poprzemysłowych mają już za sobą. Polska jest wciąż na początku tej drogi. Duże znaczenie ma tutaj pomyślna współpraca na linii państwo – deweloperzy.

- Mieszkańcy dużych miast doskonale kojarzą projekty deweloperskie związane z rewitalizacją obiektów poprzemysłowych. Warto wspomnieć takie realizacje jak choćby warszawska Elektrownia Powiśle, Centrum Praskie Koneser, czy łódzkie obiekty mixed-use – Manufaktura i Monopolis. To przykłady najlepszych praktyk, jak odzyskiwać zdewastowane części miasta i dawać im nowe funkcje. Warto jasno podkreślić, że inwestycje brownfield realizujemy także w sektorze magazynowym, choć mogą być one dla mieszkańców miast nieco mniej widoczne czy oczywiste. Parki logistyczne i magazyny miejskie obsługujące procesy „last mile delivery” to integralna część krajobrazów podmiejskich. Zaawansowane technologicznie i zautomatyzowane magazyny wspierające operacje e-commerce coraz mocniej wpisują się w tkankę miejską. Dzięki wsparciu władz miejskich w realizowaniu takich przedsięwzięć na terenach poprzemysłowych mamy szansę wykorzystać nieużytki i przysposobić je w obrębie krajowych i globalnych łańcuchów dostaw. To podejście jest nam w 7R bliskie, bo nawiązuje bezpośrednio do polityki zrównoważonego budownictwa, którą konsekwentnie realizujemy - mówi Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu, Head of Development w 7R.

Inwestycje typu brownfield oceniane są jako budownictwo zrównoważone i jeden z ważniejszych elementów polityki inteligentnego rozwoju miast. Branża nieruchomości magazynowych jest katalizatorem tych dobrych zmian, a inwestorzy są coraz bardziej świadomi problemów środowiskowych i podejmują się trudnych przedsięwzięć, które przywracają miejscom zdegradowanym nowe przeznaczenie.

